Instagram : 10 ans en 10 chiffres

mercredi, 28 octobre, 2020 à 11:49

-Par : Boutaina Rafik-

Rabat – Cela fait dix ans qu’Instagram a été lancé. Ce réseau social n’a jamais cessé de surprendre. Instagram a évolué, a grandi et est devenu une vache à lait pour le géant américain Facebook qui a racheté l’application en 2012.

Photos de famille, d’amis, de vacances, de plats, de livres achetés, Instagram est un espace de partage de la vie intime des abonnés et une plateforme de prédilection pour les influenceurs en herbe, les restaurateurs qui veulent attirer la clientèle, les marketers qui cherchent de nouvelles niches.

Instagram aujourd’hui n’a rien avoir avec le réseau social lancé en octobre 2010 avec ces filtres limités et la qualité des images approximatives. Voici 10 chiffres impressionnants, publiés dans le blog digimind social, à l’occasion des 10 ans d’Instagram.

1 milliard de dollars

Le géant américain Facebook a déboursé 1 milliard de dollars en 2012 pour acquérir Instagram. En 2018, Bloomberg évalue sa valorisation à 100 milliards de dollars.

1 milliard d’utilisateurs quotidiens

Instagram totalise 1,08 milliard d’utilisateurs actifs mensuels, le plaçant à la 3ème place derrière Facebook, Youtube et WeChat.

70% des utilisateurs d’Instagram ont moins de 34 ans

Les abonnés d’Instagram sont jeunes. 70% des instagrammeurs dans le monde ont moins de 34 ans et 52% des utilisateurs du réseaux sont des femmes.

4,2 milliards de likes produits par jour sur Instagram

Instagram a révolutionné la photographie, le regard que l’on porte sur soi et sur les autres. Le réseau social a accentué la quête de l’attention et la collecte des likes. Aujourd’hui, ce sont 4.2 milliards de likes qui sont produits par jour sur la plateforme.

Les utilisateurs d’Instagram passent en moyenne 53 minutes par jour sur la plateforme

Les abonnés passent en moyenne 53 minutes par jour sur la plateforme contre 58 minutes sur Facebook.

Plus de 100 millions de photos et vidéos sont postées chaque jour

Instagram est une plateforme qui privilégie le format image et vidéo. Les abonnés de la plateforme publient en moyenne 100 millions de photos et vidéos par jour.

La photo la plus aimée a obtenu 54 millions de likes

La publication la plus aimée de l’histoire d’Instagram a collecté 54 953 763 likes. C’est la photo d’un œuf photographié sur un arrière-plan blanc. La course aux Likes est le premier reproche fait à Instagram.

500 millions d’Instagrameurs utilisent les stories quotidiennement

En mars 2017, les Stories du réseau social sont devenues plus populaires que celles de son concurrent direct Snapchat, créateur du concept. Aujourd’hui, elles sont utilisées par plus de 500 millions de personnes par jour.

Instagram héberge plus de 25 millions de profils professionnels dans le monde

Instagram héberge de plus en plus de profils professionnels qui se servent de la plateforme pour faire de la publicité. Aujourd’hui, ce sont 25 millions de profils professionnels recensés à travers le monde.

Le chiffre d’affaires généré par la publicité d’Instagram est estimé à 12,31 milliards de dollars

Instagram est une plateforme qui rapporte gros à Facebook. Le chiffre d’affaires issu de la publicité d’Instagram en 2019 était de 9,08 milliards de dollars et est estimé à 12,31 milliards de dollars pour 2020 et 15,65 milliards pour 2021.