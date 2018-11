La proposition de Sa Majesté le Roi à l’Algérie, “réaliste” et “incontournable” (universitaire mexicain)

jeudi, 8 novembre, 2018 à 8:46

-Propos recueillis par Khalid EL HARRAK.

Mexico – L’appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à un “dialogue franc” avec l’Algérie est une initiative “réaliste et incontournable” pour un règlement pacifique du conflit du Sahara, a souligné mercredi l’universitaire mexicain Andrés Ordoñez.

Dans une déclaration à la MAP en réaction au discours adressé par Sa Majesté le Roi à la Nation à l’occasion du 43-ème anniversaire de la Marche verte, M. Ordoñez, ancien ambassadeur du Mexique à Rabat a insisté sur le fait que la solution du conflit autour du Sahara marocain passe par le dialogue entre le Maroc et l’Algérie.

“La solution pacifique du conflit autour du Sahara marquera le début d’une nouvelle phase de développement et de bien-être pour les peuples de la région”, a fait savoir le chef du Centre des études mexicaines de l’Université Nationale Autonome du Mexique.

Créé dans un contexte de guerre froide, le conflit du Sahara ne doit pas constituer un obstacle à un dialogue direct entre le Maroc et l’Algérie, qui sont appelés à développer des intérêts économiques réciproques pour un véritable rapprochement entre les deux pays, a relevé Andrés Ordoñez.

Dans Son discours à la Nation, Sa Majesté le Roi avait souligné: “C’est, donc, en toute clarté et en toute responsabilité que Je déclare aujourd’hui la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l’Algérie sœur, afin que soient dépassés les différends conjoncturels et objectifs qui entravent le développement de nos relations”.

Sa Majesté est revenu “sur l’état de division et de discorde qui sévit actuellement au sein de l’espace maghrébin. Il s’inscrit en opposition flagrante et insensée avec ce qui unit nos peuples : des liens de fraternité, une identité de religion, de langue et d’histoire, un destin commun”.

Cet état, a dit le Souverain, “contraste avec l’ambition de concrétiser l’idéal unitaire maghrébin, qui animait la génération de la Libération et de l’Indépendance, ambition qui s’est incarnée en 1958 par la Conférence de Tanger, dont nous célébrons le soixantième anniversaire”, en rappelant que “l’appui apporté par le Royaume à la Révolution algérienne avait contribué à renforcer les relations entre le Trône marocain et la Résistance algérienne. Il avait également été un élément fondateur de la conscience et de l’action politique maghrébine commune”.

KL.

FF.