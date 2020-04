L’agence de presse cubaine souligne les mesures proactives du Maroc face à la pandémie du coronavirus

vendredi, 24 avril, 2020 à 9:30

Si on demande à la ministre norvégienne des Affaires étrangères, Ine Eriksen Soreide de situer Laayoune sur une carte on n’est pas sur d’avoir une réponse. Normal, puisque Oslo est à 5115 KM de cette ville des provinces du sud marocaines et que l’on ne peut pas parler d’un endroit sans le connaitre, sans le voir. Encore moins juger ce qui s’y passe.