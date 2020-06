L’aide médicale marocaine, un exemple de “solidarité croissante” en Afrique (The Parliament Magazine)

vendredi, 19 juin, 2020 à 17:24

Bruxelles – Les aides médicales marocaines accordées, sur Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains frères, ont été hautement saluées sur le portail européen “Theparliamentmagazine.eu” qui y voit “un exemple de la solidarité croissante sur le continent africain et l’expression d’une volonté continue de travailler ensemble”.

“Le Maroc continuera de démontrer son engagement à prendre l’initiative chaque fois que nécessaire”, relève le site d’information européen qui note qu’au moment de la crise de la pandémie de la COVID-19, la réaction du Maroc à l’égard de l’Afrique ne s’est pas faite attendre.

The Parliament Magazine note que le Maroc a “contribué de manière significative à ce que ses voisins soient équipés pour faire face à la crise”.

Le portail se fait écho des “réactions universellement positives” louant cette action de solidarité qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative lancée par SM le Roi le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays du reste du continent permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

L’initiative royale a été particulièrement bien accueillie par les pays africains, relève le site d’information qui cite notamment la réaction du président du Sénégal, Macky Sall, qui a salué l’initiative de SM le Roi et affirmé sa volonté de contribuer à en faire un succès, ou encore celle du ministre congolais des Affaires étrangères, Jean Claude Gakosso, qui y voit “l’illustration la plus parfaite de la relation harmonieuse, amicale et sincère qui existe entre le Royaume du Maroc et la République du Congo”, sans manquer de transmettre au Souverain la “profonde gratitude” du peuple congolais “pour ce cadeau, qui sera décisif dans la lutte que nous menons contre la pandémie COVID-19”.

Commentant cette initiative sur le site, le professeur Alexis Elira Dokekias, président de la commission spécialisée au sein du comité de lutte contre la COVID-19 au Congo, a souligné qu’il “s’agit d’une décision extraordinaire, un acte de cœur auquel Sa Majesté le Roi est habitué, de par Sa générosité et Sa solidarité légendaires avec le peuple africain”.

“Le Royaume du Maroc est devenu, pour nous, les Africains subsahariens, un véritable facteur d’émergence et de développement”, a assuré l’expert congolais qui a cité les nombreux investissements du Maroc et ses diverses initiatives d’assistance médicale directe et indirecte, de formation universitaire et postuniversitaire.

Il a rappelé à cet égard que nombreux médecins spécialistes africains sont formés dans le Royaume, où “l’accueil est sympathique et les perspectives sont bonnes”.

Pour The Parliament Magazine, les aides médicales marocaines accordées aux pays africains pour les aider à faire face à la crise du nouveau coronavirus, s’inscrivent dans la continuité des initiatives lancées par le SM le Roi Mohammed VI ces dernières années en faveur du continent africain.

Le portail énumère, entre autres, l’annulation des dettes extérieures de pays africains, ou encore l’adhésion du Maroc à la zone de libre-échange continentale africaine.

C’est l’exemple de “l’implication croissante du pays dans l’économie du continent”, conclut le site qui rappelle que le Royaume est désormais le premier investisseur en Afrique de l’Ouest et le deuxième en termes d’investissement global en Afrique continentale.