L’ambassadeur de l’Inde à Rabat salue les efforts déployés par le Maroc pour faire face au Covid-19

jeudi, 23 avril, 2020 à 20:57

Rabat – L’ambassadeur de l’Inde à Rabat, Shambhu S. Kumaran, a salué les efforts déployés par le Maroc pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus, soulignant que le Royaume a “très bien géré” cette crise sanitaire.

“L’économie marocaine surmontera cette crise actuelle et grave, et le pays l’a jusqu’à présent très bien gérée”, a affirmé le diplomate indien lors d’un Webinaire sous le thème: “Mise à jour Economique: COVID et au-delà de l’Afrique du Nord”, organisé mercredi par la Confédération de l’Industrie Indienne (CII), indique un communiqué de l’ambassade de l’Inde à Rabat.

Bien que certains secteurs sont touchés par la crise tels que l’automobile, en raison de la faible demande au sein de l’Union Européenne (UE), ainsi que de l’aéronautique et du textile, les investissements importants en infrastructures au cours des deux dernières décennies grâce à la vision de SM le Roi Mohammed VI, permettrait au Maroc de se remettre rapidement, a-t-il dit, saluant en outre la clairvoyance du Souverain dans la création d’un fonds spécial COVID-19.

Evoquant l’engagement Inde-Maroc, l’ambassadeur a estimé que les deux pays étaient bien placés pour sortir relativement bien de la crise COVID, de même que les échanges bilatéraux devront connaître une croissance “remarquable”, bien que leur volume puisse diminuer cette année par rapport aux tendances précédentes.

“Les principaux secteurs d’exportation de l’Inde vers le Maroc sont le gazole/mazout, les fils de fibres synthétiques et artificielles pour le tissage, les produits pharmaceutiques, les produits électriques et d’ingénierie et les épices et les produits alimentaires”, a-t-il rappelé, soutenant que ce sont des domaines moins susceptibles de connaître des baisses importantes.

Les exportations du Maroc vers l’Inde sont principalement l’acide phosphorique et le phosphates d’une valeur de 800 millions à 1 milliard de dollars par an, a affirmé le diplomate indien, notant qu'”il est également peu probable que cela change de manière significative car le gouvernement indien favorise énormément la production agricole”.

Il a en outre appelé les communautés d’affaires des deux pays à travailler pour développer et diversifier le commerce dans les deux sens, réitérant l’intérêt de l’Inde pour entamer d’une façon rapide les discussions officielles sur un Accord Commercial Préférentiel, ajoute la même source.

“La crise actuelle devrait encourager les entreprises de nos deux pays à explorer activement de nouvelles formes et opportunités de partenariats dans tous les secteurs. La combinaison qualité et prix que les entreprises indiennes peuvent offrir peut être utile pour le Maroc”, a souligné l’ambassadeur, appelant les entreprises indiennes à intensifier leurs efforts pour investir le marché marocain.

Ce Webinaire a connu la participation des représentants du monde des affaires et de l’industrie d’Égypte, de Tunisie et d’autres pays de la région, ainsi que de plusieurs entreprises marocaines et indiennes.