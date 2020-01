L’Équateur: Ouverture à Quito de la 12e édition du GFMD avec la participation du Maroc

mercredi, 22 janvier, 2020 à 11:14

Quito- Les travaux de la 12è édition du Forum mondial sur la Migration et le développement (GFMD) se sont ouverts officiellement, mardi, dans la capitale équatorienne Quito, avec la participation de 1.300 délégués issus de quelque 150 pays, dont le Maroc.

Le Royaume, membre de la troïka du GFMD, est représenté à ce forum par une importante délégation composée notamment de Mme Nezha El Ouafi, ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, et de l’ambassadeur du Maroc en Colombie et en Équateur, Mme Farida Loudaya, outre des académiciens et chercheurs dans le domaine de la migration.