Les lauréats mauritaniens des universités marocaines expriment leur profonde gratitude à SM le Roi pour l’envoi d’aides médicales en Mauritanie

mercredi, 17 juin, 2020 à 23:02

Nouakchott – Les lauréats mauritaniens des universités et instituts marocains ont exprimé, mercredi, leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’envoi d’aides médicales en Mauritanie afin de faire face à la pandémie du Coronavirus.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l’Association mauritanienne des lauréats des universités et instituts marocains, Turbah Bint Amar, a indiqué que cette initiative louable, qui intervient dans des circonstances difficiles marquées par la propagation du Covid-19, n’est pas étrange au Royaume du Maroc frère, Roi, Gouvernement et peuple, qui se tient toujours aux côtés de la Mauritanie.

Mme Bint Amar, qui est également professeure d’histoire islamique à la Faculté des arts de l’Université de Nouakchott, a ajouté que ces aides médicales que le Maroc a envoyées à la Mauritanie sur Très Hautes Instructions du Souverain, sont une autre preuve de la profondeur et de l’enracinement des relations qui unissent les deux pays frères.

Cette initiative reflète également le grand intérêt que le Royaume attache à la Mauritanie et constitue bel et bien une incarnation forte des relations solides entre les deux pays, aux dimensions multiples, aux plans spirituel, social, culturel, économique et politiques, a-t-elle soutenu.

La présidente de l’Association mauritanienne des lauréats des universités et instituts marocains a, à cette occasion, réitéré sa gratitude au Maroc pour le soutien généreux et les aides accordées à la Mauritanie, qui sont arrivées au moment opportun, exprimant l’espoir que les relations maroco-mauritaniennes connaîtront davantage de progrès et de développement.

Des aides médicales marocaines étaient arrivées, dimanche dernier à l’aéroport international de Nouakchott, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour aider la Mauritanie à faire face à la pandémie du Covid-19.

Le Souverain avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères. Ces aides visent à fournir du matériel médical préventif, afin d’accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du COVID-19.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques. Cette démarche vise aussi à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie, note le ministère.