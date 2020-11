Les organes élus et les chambres professionnelles de Laâyoune appuient l’opération des FAR à Guergarate

samedi, 14 novembre, 2020 à 14:30

Laâyoune – Les organes élus et les chambres professionnelles de Laâyoune ont affirmé leur “soutien total, absolu et inconditionnel” à l’opération des Forces Armées Royales (FAR) visant à sécuriser le flux des biens et des personnes à travers la zone tampon de Guergarate, reliant le Maroc à la Mauritanie.

Dans des communiqués parvenus à la MAP, le Conseil régional de Laâyoune-Sakia El Hamra, le Conseil provincial de Laâyoune, ainsi que les communes de Laâyoune, El Marsa, Hagounia, Dcheira et Boucraâ condamnent également les provocations dangereuses et inacceptables des milices du “polisario” au passage de Guergarate au Sahara marocain.

Ces organes élus expliquent que les FAR ont fait preuve “de la plus grande retenue” face à la multiplication des agissements intolérables des séparatistes depuis 2016 dans cette zone tampon.

De leur côté, les chambres professionnelles d’Agriculture, d’Artisanat et de Commerce, d’industrie et de services relèvent que les milices du “polisario” ont crée la tension dans la zone de Guergarate en bloquant la libre circulation des personnes et des biens.

Ces organes élus et chambres professionnelles réitèrent aussi leur mobilisation permanente derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, dans toutes les mesures judicieuses et sages prises par le Souverain en vue de la défense de l’unité nationale et la sécurisation des frontières du Maroc.