Libreville: Un expert camerounais met en avant le rôle de Feus SM Mohammed V et SM Hassan II, “Hommes d’Etat et figures du panafricanisme innovant”

vendredi, 23 juin, 2023 à 18:41

Libreville – Feus SM Mohammed V et SM Hassan II ont été porteurs d’un nationalisme africain et d’un idéal panafricain gestant au lendemain des indépendances africaines, a souligné, vendredi à Libreville, le professeur universitaire camerounais, Alphonse Zozime Tamekamta.

“Feus SM Mohammed V et SM Hassan II sont les artificiers de la construction de l’Etat/Royaume après que la Maroc ait recouvré son indépendance et sa souveraineté. Ils ont été porteurs d’un nationalisme africain et d’un idéal panafricain gestant au lendemain des indépendances africaines, faisant de Casablanca et Marrakech des lieux de mémoire”, a dit Alphonse Zozime Tamekamta, qui intervenait lors d’un Colloque international organisé, les 22 et 23 juin par le Laboratoire de recherche en études politiques et de défense (GREPOD) de l’Institut de recherche en sciences humaines de Libreville sur le thème “Autour des femmes et hommes d’État : figures locales, nationales et internationales d’Afrique et du Gabon contemporains”.

L’expert camerounais a rappelé que le Maroc de Mohammed V ne pouvait s’empêcher, de facto et de jure, de prendre fait et cause en faveur d’une Afrique unie et solidaire.

“Le regretté Souverain n’a eu cesse d’appeler à la mise en place d’institutions africaines communes, à la consolidation de l’indépendance des +États africains libérés+ et à l’organisation de la coopération entre les États africains dans les domaines politique, économique, social, culturel et militaire”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, poursuit le professeur d’Histoire des relations internationales (Polémologie et irénologie africaines) à l’Université de Yaoundé, Feu SM Hassan II, s’est résolument consacré à la construction du Royaume et de l’Afrique.

Dans le même sillage, relève-t-il, Feu SM Hassan II, en dépit des conjonctures complexes liées à la guerre froide, a ouvert le Maroc au monde extérieur, en tenant compte des intérêts supérieurs du peuple marocain.

“Grâce à sa vision éclairée, il a su faire du Maroc, non seulement un acteur incontournable de la politique internationale, mais aussi et surtout un lieu de référence et d’accueil des rendez-vous internationaux historiques”, a noté Alphonse Zozime Tamekamta.

Les deux regrettés Souverains ont été à la base de la construction de l’Etat marocain moderne, avec en prime la consolidation de l’inviolabilité des frontières nationales, dont le différend artificiel autour du Sahara marocain en constitue le marqueur, ainsi que le développement économique dans le cadre d’un partenariat multimodale, a-t-il conclu.

Le 1-er Colloque international du GREPOD a mis en avant plusieurs figures emblématiques, dont certaines sont désignées comme des hommes et femmes d’État.

Nombre d’interventions d’une pléiade d’universitaires, de chercheurs, d’experts et d’étudiants venus des quatre coins d’Afrique et d’ailleurs ont levé le voile sur des acteurs politiques souvent considérés comme les pères de l’indépendance.