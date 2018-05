Lima: une capitale latino qui respire la civilisation arabo-andalouse

mercredi, 23 mai, 2018 à 12:50

Par Hicham LAKHAL.

Lima – Le temps d’une promenade sur la “Plaza de Armas”, en plein cœur de la capitale péruvienne Lima, le visiteur ne peut qu’avoir l’impression d’arpenter la médina de Fès, de Marrakech, ou d’autres cités impériales marocaines.

Le cachet architectural andalou est omniprésent dans cette ville latino qui attire les regards vers ses balcons et ses façades qui reflètent une influence de la civilisation arabo-andalouse dans cette contrée éloignée.

Le Pérou est le pays d’Amérique latine qui reflète le plus la présence de la civilisation andalouse, arrivée avec le colonisateur espagnol au cours du 16ème siècle.

Cette influence est visible dans certaines maisons qui recèlent des patios intérieurs ouverts sur le ciel, faisant penser inexorablement aux histoires des Mille et une nuits alors que leurs façades arborent fièrement cette touche andalouse caractérisée par les arches, les portes et les fenêtres avec des sommets arrondis, ainsi que des mosaïques d’une grande beauté.

Sur cette présence remarquable de l’héritage andalou au Pérou, l’écrivain et historien péruvien, Juan Alvarez Vita, estime qu’il ne fait aucun doute que son pays, contrairement à de nombreux pays d’Amérique latine, a pu s’imprégner de la culture arabo-andalouse. Un constat facile à prouver en visitant le centre de Lima, Cuzco (sud-est) ou encore Trujillo, au nord-ouest du pays.

De l’avis d’Alvarez Vita, auteur de dizaines de livres traitant de thématiques comme l’histoire, la linguistique et le droit, l’influence arabo-andalouse ne se manifeste pas uniquement dans l’architecture, mais elle s’étend à de nombreux domaines comme la gastronomie péruvienne, qui occupe aujourd’hui une place distinguée au niveau international.

En effet, le secret du succès de la gastronomie du pays andin, de l’avis de l’historien, serait le fait que plusieurs plats péruviens se sont inspirés de la gastronomie arabo-andalouse.

Si le visiteur marocain ne se sent pas comme un étranger à Lima et a l’impression de se balader dans une médina typique, ce sentiment est partagé par le visiteur péruvien qui aura l’impression de déambuler dans les vieux quartiers de Lima. D’ailleurs c’est le ressenti de Alvarez Vita lors de sa visite au Maroc en 2014.

Pour l’écrivain péruvien, ce patrimoine commun doit être apprécié à sa juste valeur et valorisé afin d’occuper la place prestigieuse qui lui revient en tant que passerelle entre les peuples et fenêtre pour les générations futures sur la riche histoire de leurs aïeux.

De nombreux historiens confirment que Lima, fondée en 1535 par Francisco Pizarro Gonzalez , est la seule ville en Amérique latine, dont l’architecture se caractérise par la présence de balcons conçus par les Andalous, qui ont afflué à Lima au cours de la phase d’établissement.

De plus, plusieurs tours ont été construites dans le style andalou et elles servaient à surveiller l’entrée des navires au port de Callao.

L’écrivain et romancier péruvien Eduardo Arroyo estime, de son côté, que l’influence de la civilisation arabe au Pérou va au-delà de la gastronomie et de quelques coutumes pour englober la langue espagnole, laquelle compte 4.000 mots d’origine arabe, chose qui fait que la culture péruvienne est proche de la culture arabe à la faveur d’une histoire et des affluents identitaires communs.