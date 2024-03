L’Initiative Royale pour l’Atlantique est au service des causes africaines, notamment dans la région du Sahel et du Sahara (chercheur malien)

mardi, 26 mars, 2024 à 21:22

Rabat – L’Initiative de SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’océan Atlantique est au service des causes africaines, notamment dans la région du Sahel et du Sahara, a souligné, mardi à Rabat, le président de la Fondation Mohammed VI pour la paix et la tolérance au Mali, Mohamed Hamada Elansary.

Cette initiative donnera un nouveau souffle aux causes africaines, notamment dans la région du Sahel, qui fait face à de nombreux défis, économiques et de développement, a déclaré à la MAP M. Elansary, à l’occasion de sa participation à une conférence sur “L’Initiative Royale Atlantique et l’émergence d’une nouvelle Afrique: dimensions géopolitiques, économiques et stratégiques”.

L’ensemble des Initiatives Royales qui concernent la région du Sahel et du Sahara sont des initiatives avant-gardistes à dimension humaine dont le but premier est de servir les causes des peuples de la région, a ajouté M. Elansary qui est également chercheur en histoire, mettant en avant les liens historiques, spirituels et religieux unissant le Maroc et les pays africains, notamment la région du Sahel et du Sahara.

Le président de la Fondation Mohammed VI pour la paix et la tolérance au Mali est intervenu au sujet des “Dénominateurs communs religieux entre le Maroc et les pays du Sahel” dans le cadre de cette conférence organisée par le Forum africain pour le développement et la recherche géographique et stratégique et le Centre Ibn Battuta pour les études et recherches scientifiques et stratégiques, en partenariat avec la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat.

Cette conférence, qui a connu la participation de présidents de centres d’études et de recherches du Maroc et de l’étranger et de représentants de plusieurs institutions nationales et internationales, a pour but de mettre en lumière les résultats souhaités par l’Initiative Royale Atlantique qui vise à coordonner les efforts des pays africains donnant sur l’océan Atlantique dans un cadre institutionnel unifié, pour garantir un développement commun et offrir aux pays du Sahel un accès à la façade atlantique du Royaume.