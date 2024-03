L’Initiative Royale pour l’Atlantique consacre l’émergence d’une nouvelle Afrique (experts)

mardi, 26 mars, 2024 à 21:22

L’Initiative de SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’océan Atlantique est au service des causes africaines, notamment dans la région du Sahel et du Sahara, a souligné, mardi à Rabat, le président de la Fondation Mohammed VI pour la paix et la tolérance au Mali, Mohamed Hamada Elansary.