Pour marquer le déconfinement, des jeunes de Béni Mellal gravissent la cathédrale

jeudi, 25 juin, 2020 à 15:24

Par Nouamane LABIDI

Commune de Zaouiat Ahansal (Province d’Azilal) – Ils sont ingénieurs, banquiers et sportifs, un groupe de jeunes de la ville de Béni Mellal ont décidé de rompre avec trois de confinement en gravissant le mont de la cathédrale (commune de Zaouiat Ahansal), une roche qui culmine à 1872 mètres d’altitude.

Après plus de trois mois de confinement, Mouad, ingénieur et alpiniste aguerri, Soufiane et Amine, banquiers, et Tarik, coach sportif, ont décidé de conquérir l’un des plus hauts sommets de la région Béni Mellal-Khénifra, après la rude épreuve de quarantaine en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, une quarantaine qui a lourdement pesé sur le tourisme de montagne mais aussi sur les activités de ces férus de la randonnée.

La cathédrale d’Imsfrane, aux beautés enivrantes, tient son nom en raison de sa structure rocheuse en forme d’église avec un fleuron, une flèche et un pignon. Une structure rocheuse parfaitement semblable à la structure architecturale d’une église médiévale.

La magnifique roche, à couper le souffle, se situe à 15 kilomètres du village Tillougite, niché dans le haut Atlas près de la commune de Zaouiat Ahensal se distinguant par ses pins d’Alep et ses vallées fluviales somptueuses qui en font la destination par excellence pour les alpinistes et randonneurs de haut niveau.

Longtemps, la cathédrale a été pour les habitants de la commune de Zaouit Ahensal, la roche protégeant leurs demeures de la chaleur étouffante de l’été et des vents violents de l’hiver. Elle est aussi le symbole de leur richesse et la raison de leur existence, a indiqué à la MAP, Hassan, propriétaire d’un gîte traditionnel.

Gantés en raison du coronavirus et en observant un mètre et demi de distanciation sociale, le groupe de randonneurs commencent leur périple, leurs sacs à dos remplis d’eaux, de gels hydroalcooliques et l’ascension semble plus difficile que prévue en raison du caractère plus ou moins accidenté de la roche, parfaitement adaptée aux sportifs de haut niveau ayant une bonne condition physique.

Malgré le climat aride, le groupe de jeunes semble déterminé à gravir le sommet et à marquer pour de bon le début d’un confinement si souhaité et attendu. Arrivé au sommet d’Imsefrane, un sentiment d’accomplissement et d’euphorie envahit les quatre jeunes.

“Le déconfinement est une occasion de renouer avec notre habitude sportive préférée, à savoir la randonnée, une habitude qui nous a manqué tout au long de trois mois de confinement”, ont souligné les quatre randonneurs.

“En se hissant au sommet de la cathédrale, c’est un sentiment d’accomplissement que nous sentons, un sentiment qui ressemble à celui de vaincre l’épidémie du Covid-19”, ont-ils dit, se félicitant de la levée des restrictions relatives au confinement, une levée qui est le prélude à un autre combat pour finir avec le Covid-19.

De l’autre côté d’Azilal à une vingtaine de km, les amateurs et professionnels des sports nautiques se sont retrouvés, aussi, pour la première fois après trois mois de confinement, au lac Bin El Ouidane pour la reprise de leurs activités préférées après le classement de ce site touristique en Zone 1 avec une “situation épidémiologique maîtrisée presque totalement”.

Les férus des balades en bateaux et de Kayaks, ainsi que les amateurs des sensations fortes et des sports extrêmes comme le jet ski et le ski nautique ont sitôt déferlé sur le lac dans le respect des mesures préconisées par les autorités publiques relatives au port de masques de protection, à la distanciation sociale et aux mesures d’hygiène sanitaire.