Marrakech : La reprise “rapide” et “proactive” de l’activité touristique passe par le respect strict des mesures sanitaires (président du CRT)

mercredi, 3 juin, 2020 à 14:21

Propos recueillis par : Samir LOTFY

Marrakech – Les professionnels du secteur touristique au niveau de la région Marrakech-Safi sont parfaitement conscients que la reprise “rapide” et “proactive” de leur activité durant la période post- confinement, passe impérativement, par le respect strict des mesures sanitaires, a souligné le président du Conseil Régional du Tourisme (CRT) Marrakech- Safi, M. Hamid Bentahar.

“Depuis le déclenchement de la crise sanitaire induite par le nouveau coronavirus, la stratégie du CRT s’est appuyée sur nombre d’axes majeurs avec comme toile de fond d’assurer la sécurité sanitaire de tous et de se montrer ré-inventif, de manière à assurer une meilleure relance du secteur touristique durant la période du déconfinement”, a expliqué M. Bentahar dans un entretien accordé à la MAP.

Et de poursuivre que les professionnels du secteur à l’échelon régional ont pris, dans ce sens, une batterie de mesures “drastiques” et ce, depuis le début de la crise, notant que le tourisme en tant que “moteur de croissance”, constitue une force pour la redécollage économique de la région, en ce sens qu’il contribue largement à la création d’emplois et à satisfaire le besoin de financement extérieur inhérent à l’augmentation des flux d’entrée des devises.

Pour le président du CRT, pour réussir cette relance de façon “rapide” et “proactive”, il va falloir se réinventer afin de trouver de nouvelles opportunités commerciales commandées par de nouveaux comportements des clients.

La stratégie du CRT Marrakech- Safi consiste, en outre, à innover de manière à concevoir de nouvelles solutions pour chaque marché, à adapter pour chaque segment de clientèle, a expliqué M. Bentahar.

“Il s’agit de faire montre de réinvention et d’innovation pour pouvoir rouvrir, relancer nos activités, et pour construire l’engagement de nos collaborateurs, nos clients et de nos partenaires”, a-t-il dit, estimant que le dé-confinement se prépare dans le monde entier et ce sont, en premier lieu, les considérations d’ordre sanitaire qui guideront cette étape cruciale.

“Pour se réinventer, le CRT Marrakech- Safi a adopté une nouvelle vision stratégique avec ses partenaires historiques mais aussi, avec de nouveaux partenaires en se basant sur de nouvelles collaborations”, a dit M. Bentahar, faisant savoir qu’une équipe renforcée, appuyée via des “Task force” engagées : voyagistes, experts du digital, groupements créatifs, artistes, photographes, universitaires, spécialistes en écosystèmes, entrepreneurs, outre les représentants d’autres départements (agriculture, eaux et forêts, artisanat, transport…) œuvrent, d’arrache-pied, en vue de garantir une excellente relance de l’activité touristique.

“La voie est ouverte pour faire du CRT un Hub d’engagement autour de la région puisant dans l’expertise de la communication, du voyage et de l’hospitalité mais, composant avec la notion innovante d’une région au diapason de la créativité”, a-t-il enchaîné.

M. Bentahar n’a pas manqué de relever que “les tendances et les attentes s’articulent autour du désir et de l’envie de sortir et de vivre une expérience avec ses proches, sa famille élargie, de communier davantage avec la nature, et surtout, de stimuler un esprit et un corps sains”. “La voiture se placera avant l’avion et consommer local et solidaire devient le mot d’ordre”, a-t-il renchérit.

Interrogé, par ailleurs, sur l’importance de favoriser le tourisme interne en cette période cruciale marquée notamment, par l’impossibilité de la reprise, au moins dans l’immédiat, des vols internationaux, M. Bentahar, a indiqué que les professionnels du secteur demeurent “confiants”, étant donné que leurs partenaires et leurs clients ne cessent de réitérer leur forte adhésion à l’approche prônée en la matière et qu’ils se disent toujours disposés et animés par le désir de voyager et de découvrir la beauté et la diversité des paysages dont regorge la région Marrakech- Safi.

Aux yeux de ce professionnel, “la relance des activités touristiques se fera en deux temps. Les efforts seront portés d’abord, sur le marché local, qui représente 30% du total des flux touristiques dans notre région Marrakech-Safi, avec son arrière pays qui est la destination préférée des Marocains”.

“Il s’agit du premier marché qui est en constante évolution et qui demeure très important pour les professionnels. Un visiteur sur 3 est Marocain et c’est une donne si importante à ne pas négliger”, a-t-il précisé, notant que dans un second temps, les efforts seront axés sur le marché international, dès que les conditions de voyages le permettent notamment, celles en relation avec l’aérien et la réouverture des frontières.

Et M. Bentahar de poursuivre que plusieurs initiatives avaient été déjà prises, par le passé, pour encourager le tourisme interne. Certaines d’entre elles sont à reprendre comme celle d’étendre le calendrier des vacances scolaires par exemple.

“Nous travaillons sur une approche globale et intégrée avec la mise en place d’offres adaptées et bien étudiées au profit des familles marocaines, de manière à répondre aux attentes de nos concitoyens, avec l’implication des hôteliers et des agents de voyages, des transporteurs, des guides touristiques et de tous les intervenants de la chaîne de valeurs”, a-t-il relevé.

L’effort est consenti également dans le sens de la mise en place d’une plateforme de collaboration à même de faciliter la mise en relation et la commercialisation des packages offerts, a ajouté M. Bentahar, estimant que le lancement de facilités incitatives, telles que le chèque de voyages et le crédit- voyage sont de nature à encourager les Marocains à se déplacer et à consommer local.

Pour lui, c’est tout un train de mesures d’accompagnement qui est en cours d’élaboration à différents niveaux, localement mais aussi, au niveau central, avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) comme partenaire du CRT, et le ministère du tourisme, outre l’implication effective et agissante de l’ensemble des professionnels.

Sur un autre registre, M. Bentahar a souligné l’impératif d’oeuvrer pour une meilleure adaptation des offres touristiques aux budgets des ménages lourdement impactés par le coronavirus, notant que c’est dans cet esprit que les professionnels, tous métiers confondus (hôteliers, agents de voyage, restaurateurs, transporteurs et guides touristiques) à l’échelle régionale, ne cessent de faire montre de solidarité et d’un degré élevé d’engagement, en se préparant en vue d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions possibles et dans le respect scrupuleux des mesures sanitaires.

“De nouveaux produits attendent les hôtes de Marrakech pour découvrir de nouvelles facettes de cette cité impériale et de son patrimoine, en empruntant des itinéraires solidaires et créatifs en calèches, en vélos, en side-car ou à pieds. Il s’agit de nouveaux circuits pour les petits et les grands, à même de permettre de découvrir jardins historiques, nouveaux musées, les Aqua-parcs et les parcs de loisirs, quartiers tendance pour les nouvelles adresses shopping, des restaurants traditionnels et des cuisines du monde”, s’est-il félicité.

Au sujet des mesures adoptées pour booster l’activité touristique dans l’arrière- pays de la cité ocre, M. Bentahar, a relevé que les zones avoisinantes regorgent des potentialités socioculturelles énormes, des sites et itinéraires hors des sentiers battus, qui ont déjà fait l’objet de recherches et ce, en étroite collaboration avec les professionnels, les enseignants et les étudiants de l’université Cadi Ayyad (UCA), ainsi qu’avec les différents Conseils Provinciaux du Tourisme (CPT) en vue de les valoriser, les promouvoir et les mettre en avant dans notre communication digitale et nos plans d’actions marketing.

Et de poursuivre que les professionnels du secteur touristique au niveau des provinces de Safi, Essaouira, Al Haouz, Chichaoua et Rehamna, travaillent avec nos experts du web marketing, et des photographes, en vue de la création de cartes interactives, la réalisation de capsules vidéos, et de reportages photos thématiques qui serviront de leviers pour une véritable campagne de communication destinée à faire découvrir la richesse de nos territoires et à faire profiter l’ensemble de la région des retombées économiques de l’activité touristique.

“De nouvelles offres inspirées du concept des +Road Trip+ solidaires, créatifs et collaboratifs seront lancées dans cette perspective, avec une attention particulière pour l’aspect durable basé sur trois concepts”, a fait savoir M. Bentahar.

Il s’agit, selon le président du CRT, de “Marrakech Ocean Drive” pour la promotion du littoral et de la route historique qui relie la cité des alizés à la cité de l’Océan, de “Marrakech Atlas Drive” pour la promotion des vallées de l’Atlas, ballades en famille dans les plateaux et vallées de l’Ourika, d’Asni, le parc national du Toubkal… etc, en enfin, de “Marrakech Desert Drive” pour recouvrir le désert d’Agafay et les environs de Jbilet, l’Oasis du barrage de Lalla Takerkoust et les possibilités d’activités en plein air dans un environnement unique à moins d’une heure de Marrakech : randonnées équestres, en 4/4, à dos de chameaux, en side-car, en montgolfière….

Parallèlement, ajoute M. Bentahar, “nous préconisons la mise en place d’un fond régional de promotion pour la relance rapide de l’activité et le lancement d’un plan d’accélération spécifique pour la compétitivité des acteurs dans l’ensemble de ces territoires”.

“Ensemble, déterminés et responsables, nous surmonterons cette épreuve. Notre industrie a su toujours sortir renforcée lors des périodes de crise, et Marrakech a toujours pu retrouver son dynamisme et son rayonnement for ever”, a-t-il conclu sur une note d’espoir et d’optimisme.