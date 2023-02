Le ministre omanais des AE exprime sa gratitude pour les efforts du Comité Al-Qods pour la préservation des lieux saints islamiques et chrétiens

dimanche, 12 février, 2023 à 21:47

Le Caire – Le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d’Oman, Badr bin Hamad bin Hamoud Al Busaidi, a exprimé, dimanche au Caire, l’appréciation et la gratitude de son pays pour les efforts du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour protéger et préserver les lieux saints islamiques et chrétiens à Al-Qods et sa reconstruction.