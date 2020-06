Mort de George Floyd: New York secouée par une vague de violence et de pillage

mercredi, 3 juin, 2020 à 13:53

Par Naoufal Enhari

New York – A peine sortie de près de trois mois de confinement et de fermetures forcées par la pandémie de Covid-19, la ville de New York a été meurtrie de nouveau, par les siens cette fois-ci, au bout d’une nuit de vandalisme et de pillages qui ont jeté une ombre noire sur les manifestations autrement pacifiques contre le racisme et la brutalité policière que connaît la ville depuis la semaine dernière.

Les habitants de la Grosse Pomme, symbole de la puissance économique et financière de l’Amérique, se sont retrouvés en ce début de semaine face à un triste spectacle de vitres fracassées et de façades de magasins défoncées par une foule déchainée de pilleurs qui ont infiltré les milliers de manifestants décriant depuis plusieurs jours la mort de George Floyd, l’afro-américain tué lors de son interpellation musclée par des policiers blancs à Minneapolis.

Certaines parties du centre de Manhattan ressemblaient mardi matin à un champ de bataille, où les débris de vitres et de pierres et les façades des magasins barricadés laissaient difficilement croire que l’on est bien au cœur de New York, un des hauts lieux du shopping et de la mode mondiale.

Sur la fameuse Cinquième Avenue, les grandes enseignes de luxe, comme Cartier, Gucci, Versace, Armani, Zara, et Salvatore Ferragamo ont toutes barricadé leurs façades avec des panneaux de contre-plaqué pour éviter les pillages.

En dépit de ces mesures de protection, plusieurs magasins ont été saccagés et pillés, dont les fameux magasins Macy’s, à Herald Square, où des policiers ont pourchassé les pilleurs à l’intérieur de ce grand Department store de plusieurs étages. Non loin de là, un autre grand magasin d’une célèbre marque de sport a également été dévalisé par les pilleurs.

Le couvre-feu à 23H00 décrété en début de semaine par le maire Bill de Blasio, n’a pas découragé les manifestants et encore moins les pilleurs qui ont poursuivi les actes de vandalisme durant toute la nuit.

M. de Blasio a, par conséquent, décrété un nouveau couvre-feu dans la ville à partir de 20H00 mardi et qui se prolonge pour le reste de la semaine, et annoncé plus de renforts policiers.

Mais en dépit du couvre-feu, les manifestants ont continué de battre le pavé dans la nuit de mardi, défiant les centaines de policiers déployés dans le bas de Manhattan.

La police newyorkaise (NYPD) a indiqué que près de 2.000 personnes ont été interpellées depuis le début des manifestations la semaine dernière, dont 700 arrestations opérées durant la seule nuit de lundi à mardi.

Réagissant à ces événements, le gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, a critiqué la réponse de la ville aux actes de pillage la qualifiant de “honte” et accusant le maire et la NYPD de ne pas avoir fait leur travail convenablement lundi soir.

“Je pense que le maire sous-estime l’ampleur du problème. Je pense qu’il sous-estime la durée du problème”, a déclaré M. Cuomo lors de son point de presse quotidien, estimant que davantage de policiers auraient dû être déployés à travers la ville.

Les manifestations à New York font partie d’une vague de manifestations dans des dizaines de grandes villes à travers les Etats-Unis, déclenchées par une vidéo capturant les derniers moments de la vie de George Floyd lors de son interpellation brutale par la police à Minneapolis.

La vidéo montre un policier blanc s’agenouillant sur son coup durant plusieurs minutes, alors que M. Floyd était menotté et maitrisé sur le sol par deux autres policiers. L’enregistrement diffusé par les chaines de télévision et sur les médias sociaux montre également qu’avant de perdre connaissance et succomber, George Floyd répétait aux policiers qu’il ne pouvait plus respirer. Une phrase reprise en refrain par les milliers de manifestants descendus dans les rues à travers tout le pays pour décrier la violence policière et le racisme dans un pays toujours hanté par son passé de discriminations et de violences raciales.

Le Secrétaire général de l’ONU, organisation mondiale dont le siège est à New York, a estimé que la violence policière doit faire l’objet d’enquêtes aux Etats-Unis comme dans n’importe quel autre pays.

“Nous avons constaté au cours des derniers jours des cas de violence policière. Tous les cas doivent faire l’objet d’enquêtes”, a déclaré son porte-parole.

“Les forces de police dans le monde doivent bénéficier d’une formation adéquate en droits humains. Et il faut aussi un investissement dans le soutien social et psychologique à la police pour qu’elle puisse faire un travail efficace dans la protection de la communauté humaine”, a-t-il dit.