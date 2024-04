La Mosquée Mohammed VI d’Abidjan illustre l’excellence des relations séculaires entre le Maroc et la Côte d’Ivoire (Conseiller spécial du Président ivoirien)

vendredi, 5 avril, 2024 à 16:54

Abidjan – La Mosquée Mohammed VI d’Abidjan, inaugurée vendredi, illustre l’excellence des relations séculaires qu’entretiennent le Maroc et la Côte d’Ivoire, a indiqué le conseiller spécial du Président de la République, chargé des Cultes et des Affaires sociales, Drissa Koné.

“Ce joyau architecturel”, que les mots ne sauraient décrire, traduit les liens “séculaires et multidimensionnels” entre la Côte d’Ivoire et le Maroc, a ajouté M. Koné, qui représentait le Président ivoirien, Alassane Ouattara, à la cérémonie d’inauguration officielle de la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan.

Ces liens qui datent de plusieurs décennies, a-t-il poursuivi dans une déclaration à la presse, sont confortées par une amitié solide qui se manifeste à travers les différentes réalisations accomplies dans le cadre de la coopération entre les deux pays, à l’instar de la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan.

Selon le conseiller spécial du Président de la République, cette Mosquée témoigne, en outre, de la relation d’amitié et de fraternité qui lie les Chefs d’Etat des deux pays, SM le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Alassane Ouattara.

“Le Président de la République tient à remercier SM le Roi et tout le peuple marocain pour cette Mosquée qui traduit remarquablement la profondeur de la coopération entre les deux pays amis et les deux peuples frères”, a-t-il conclu.

De son côté, le Grand chancelier de l’Ordre national, Ally Coulibaly, a souligné que la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan reflète, bien évidemment, l’excellence des relations entre le Maroc et la Côte d’Ivoire, de même qu’elle constitue un symbole très fort des liens de fraternité entre les peuples marocain et ivoirien.

Conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains a procédé, en collaboration avec les autorités ivoiriennes compétentes, notamment le Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires Islamiques (COSIM) et la Section Ivoirienne de la Fondation, à l’inauguration officielle de la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan et ce, à l’occasion de la Prière du vendredi.