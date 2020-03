Mounia Bennani : Quand le travail associatif rime avec les valeurs de solidarité et d’altruisme

mardi, 10 mars, 2020 à 12:53

Béni Mellal – Mounia Bennani, présidente de l’Association de bienfaisance de Béni Mellal, fait partie de ces femmes marocaines fortement engagées en faveur de la bonne cause, en donnant de leur temps librement et gratuitement, et pleinement convaincues des valeurs de compassion, de solidarité et d’altruisme.

Passionnée, humble et persévérante, Mme Bennani s’est investie depuis plusieurs années dans le travail associatif dans la région Béni Mellal-Khénifra. En effet, les graines de ces valeurs, que son père a semé dans son cœur, ont vu fleurir une volonté inébranlable l’ayant conduit en 2005 à créer l’association de bienfaisance de Béni Mellal, une association active dans le domaine du soutien des élèves, des étudiants et de personnes âgées en situation de vulnérabilité.

Pour elle la solidarité est une histoire de famille et l’entraide et la compassion sont des valeurs qu’elle a acquise au sein du foyer familial grâce à son père.

Approchée par la MAP, à l’occasion de la journée internationale de la femme, Mme Bennani, a souligné que le travail associatif et solidaire constituent un véritable levier de développement et de progrès pour toute société, relevant qu’elle s’est également imprégnée des valeurs de solidarité et d’altruisme, des valeurs, qui priment chez les Marocains.

“La prise de conscience de la réalité fragile de nombreuses franges de la société dans la région Béni Mellal- Khénifra ainsi que la volonté de contribuer aux efforts de développement, en soutenant les élèves des établissements scolaires pour leur permettre d’avoir les conditions appropriées pour la réussite académique et scientifique, constituent le moteur de notre action”, a soutenu Mme Bennani, notant que son association assure l’hébergement, le soutien scolaire, la formation, ainsi que l’assistance sociale et psychologique aux élèves les plus vulnérables, aux étudiants, aux personnes âgées ainsi qu’aux personnes sans domicile fixe.

L’association dispose pour se faire, d’un complexe social abritant Dar Talib et Dar Taliba, une suite pour les personnes âgées et un autre complexe éducatif, en plus d’une bibliothèque et d’une infirmerie, a-t-elle fait savoir.

L’objectif est ainsi d’encourager la scolarisation de la fille issue des zones montagneuses, et de réduire la déperdition scolaire chez cette frange fragile de la société, a poursuivi Mme Bennani.

Le centre offre à ces différentes catégories, des espaces adéquats à même de leur permettre de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions et ce, selon une approche inclusive visant à garantir une ambiance idoine pour la scolarisation et l’intégration de cette catégorie sociétale au sein de leur environnement socio-éducatif.

Dans le but d’aider ces jeunes élèves à atteindre leurs objectifs à court et à long termes, une assistante sociale bénévole se met à leur disposition pour les accompagner, les orienter et les guider à réussir au mieux leurs parcours, a-t-elle ajouté.