Paris : M. El Yazami souligne “le rôle multiforme” des communautés marocaines à l’étranger

lundi, 18 mars, 2024 à 15:48

Paris – Le président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Driss El Yazami, a souligné, lundi à Paris, le “rôle multiforme” que les communautés marocaines à l’étranger jouent dans le développement économique, social et culturel du Royaume, et les dynamiques actuelles pour amplifier cette contribution, à la lumière des Hautes Orientations du Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du 20 août 2022.

Intervenant lors d’un séminaire organisé par la Mairie de Paris sur le thème “Diasporas, diplomatie des villes : défis et opportunités” au Théâtre de la Ville, M. El Yazami, cité par un communiqué du CCME, a rappelé le cadre constitutionnel dans lequel s’inscrivent ces politiques, notamment l’article 16, qui encourage la contribution des Marocains du monde “au resserrement des liens d’amitié et de coopération avec les gouvernements et les sociétés des pays où ils résident ou dont ils sont aussi citoyens”.

Le président du CCME, qui est intervenu dans une table ronde intitulée “les diasporas comme moteur de l’économie”, a aussi mis l’accent sur les mutations profondes que connaissent les communautés marocaines à l’étranger.

Il a, en outre, insisté sur le rôle essentiel des collectivités territoriales dans toute politique de mobilisation des diasporas, rappelant au passage l’important séminaire organisé conjointement en mars 2023 par l’Association des régions du Maroc (ARM) et le CCME et le mémorandum d’entente signé par la suite entre les deux institutions.

Cette table-ronde a vu la participation d’Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée, de deux adjoints à Anne Hidalgo, la Maire de Paris, Valéry Vuong, vice-président du Conseil représentatif des associations asiatiques de France, Samir Bouzidi, CEO de ‘’Impact Diaspora’’, et Elie Nkamgueu, président du Club Efficience.

Les tables rondes programmées ont abordé successivement les thématiques : “les diasporas au cœur du dialogue des cultures et des mémoires”, “les coopérations décentralisées : Réseaux de villes et diasporas”, “les diasporas comme moteur de l’économie” et “comment les diasporas ouvrent une nouvelle page de la diplomatie”.