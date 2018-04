Présence de séparatistes sahraouis dans l’avion militaire crashé : L’Algérie et le “Polisario” dans l’embarras (médias)

vendredi, 13 avril, 2018 à 10:10

A cette occasion, M. Fassi Fehri a mis l’accent sur la nécessité d’intensifier les efforts et d’explorer de nouvelles pistes pour dynamiser le développement de la ville nouvelle de Tamesna et lui donner une nouvelle vocation, en privilégiant essentiellement son développement économique, culturel et social, indique un communiqué du ministère.