Le programme des Unités Médicales Mobiles Connectées, une approche qualitative visant à rapprocher les services médicaux des citoyens (responsable)

mardi, 26 mars, 2024 à 20:46

Casablanca – Le programme des Unités Médicales Mobiles Connectées-Fondation Mohammed V pour la Solidarité adopte une nouvelle approche qualitative visant à intégrer les consultations de médecine générale en présentiel et les consultations de médecine spécialisée à distance, dans le souci de rapprocher les services médicaux des citoyens, a affirmé mardi à Casablanca le coordinateur de ce programme, Dr Nouredine Ratbi.

Dans une déclaration à la presse à l’occasion du lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de la 2ème phase du programme des Unités Médicales Mobiles Connectées – Fondation Mohammed V pour la Solidarité, M. Ratbi a indiqué que ce programme contribuera à améliorer l’accès des populations du monde rural à des prestations médicales de haute qualité.

Les 50 unités médicales mobiles connectées, a-t-il précisé, ont permis jusqu’au 25 mars, en première phase de leur déploiement, de dispenser environ 120.000 prestations médicales, dont plus de 96.000 consultations de médecine générale en présentiel, environ 12.000 consultations spécialisées à distance et plus de 7.000 examens cliniques infirmiers.

Chaque unité médicale mobile connectée comporte un bloc médical composé de deux box polyvalents de consultations et de soins, dotés d’instruments médicaux de base, du mobilier médical, de système de connectivité et d’une gamme complète d’équipements biomédicaux de dernière génération qui servent d’outils de travail pour les consultations à distance.

Fruit d’un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la société prestataire MEDIOT Technology, ce programme pilote a consisté, dans sa première phase, lancée par le Souverain le 28 octobre 2023, en le déploiement de 50 unités médicales mobiles connectées au niveau de 34 provinces et réparties sur neuf régions du Royaume. La deuxième phase porte sur le déploiement de cinquante nouvelles unités médicales mobiles connectées.