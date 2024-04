Protection civile: l’Accord de coopération signé à Rabat vise à renforcer la formation au Maroc des élèves officiers comoriens (Ministre)

mercredi, 17 avril, 2024 à 15:58

Rabat – L’Accord de coopération en matière de Protection civile, signé mercredi à Rabat, permettra de renforcer la formation au Maroc des élèves officiers comoriens, a indiqué le ministre de l’Intérieur des Iles Comores, Mahmoud Fakridine, actuellement en visite de travail au Royaume.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la signature de cet accord, M. Fakridine a relevé que la sécurité civile comorienne souhaite bénéficier de l’expérience et de l’expertise du Royaume, notamment dans le domaine de la formation, faisant savoir que des élèves officiers comoriens suivent une formation de haut niveau à l’École Nationale de la Protection Civile à Casablanca.

Le responsable comorien a saisi cette occasion pour réaffirmer le soutien de son pays à la marocanité du Sahara, rappelant que les Îles Comores ont été le premier pays à ouvrir un consulat à Laâyoune.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a eu, mercredi à Rabat, une réunion de travail avec Mahmoud Fakridine, ministre de l’Intérieur, de l’Information, de la Décentralisation et de l’Administration territoriale, chargé des Relations avec les Institutions de la République de l’Union des Comores.

Cette réunion a été couronnée par la signature de l’Accord de coopération en matière de Protection Civile. Cet accord cible en particulier la prévention et la gestion des risques majeurs qui représentent une sérieuse menace pour la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement et vise notamment la formation d’experts dans le domaine de la prévision, de la prévention et des secours au profit du personnel des corps de la Protection civile.