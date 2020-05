Réponse mondiale au coronavirus : Le Maroc, un modèle en Afrique

dimanche, 31 mai, 2020 à 22:34

Accra- Le Maroc, l’un des principaux partenaires de la réponse mondiale au coronavirus dite “Coronavirus Global Response”, constitue un modèle et un exemple à suivre en Afrique, écrit dimanche le portail électronique ghanéen +Ghana News+.

Le site d’information relève que le Royaume est devenu un allié important de l’Union européenne (EU) dans la lutte mondiale contre la pandémie, à travers l’appel aux dons lancé, le 4 mai, par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour mettre au point des solutions liées au développement de moyens efficaces de lutte contre Covid-19.

“Le Maroc, sous le leadership clairvoyant de SM le Roi Mohammed VI, a démontré sa détermination à soutenir et encourager la recherche pour contribuer à faire face à la pandémie mondiale”, écrit le portail.

Et de relever que, depuis l’apparition du virus, le Maroc a pris des initiatives dans le domaine de la recherche scientifique et de l’innovation, à travers notamment la réalisation d’études cliniques et de pharmacovigilance et la production d’un appareil de respiration artificielle.

Le Royaume a également mis en place une panoplie de mesures pour lutter contre le virus, notamment la production de masques, la fabrication de kits de test pour la détection de Covid-19 et un test MAScIR de détection du virus validé par l’Institut Pasteur de Paris.

Selon la même source, le Maroc a un tissu industriel pharmaceutique solide qui pourra mettre à disposition ses capacités pour soutenir la production de médicaments pour l’Afrique à des coûts accessibles sans restrictions ni barrières.

Le portail a, en outre, mis l’accent sur l’initiative Royale de création du Fonds spécial qui servira à financer les dépenses nécessaires à la modernisation du système médical et à soutenir l’économie marocaine et assister les secteurs les plus touchés par cette crise sanitaire.