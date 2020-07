Russie-Maroc :Un passé commun à célébrer et un avenir prometteur à construire

vendredi, 17 juillet, 2020 à 12:25

Par Issam El Greni

Moscou – Le Maroc et la Russie ont un passé commun à célébrer et un avenir prometteur à construire, a affirmé l’ambassadeur du Maroc en Russie, M. Lotfi Bouchaara.

“Les relations entre le Maroc et la Russie sont le fruit d’une amitié qui s’est affermie et renforcée indépendamment des aléas de l’histoire et les deux pays ont un passé commun à célébrer et un avenir prometteur à construire” a souligné le diplomate dans un entretien à la MAP à l’occasion de la célébration du 21ème anniversaire de la Fête du Trône.

L’ambassadeur a souligné que les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis la fin du 18ème siècle, à la faveur de nombreux points communs, à savoir une histoire millénaire, une place de choix dans le concert des Nations et un attachement fort à leur culture, leur identité et à leur civilisation respectives.

Depuis le début des années 2000, et à la faveur des visites de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Russie en 2002 et en 2016, ainsi que de la visite du Président russe, Vladimir Poutine au Maroc en 2006, un saut qualitatif supplémentaire a été franchi dans la relation bilatérale, précise le diplomate, ajoutant que le Maroc et la Russie sont liés depuis 2016 par un partenariat stratégique approfondi illustrant la volonté des deux pays de renforcer davantage cette relation.

Concernant les domaines d’action à même de renforcer le partenariat entre les deux pays, M. Bouchaara a souligné la nécessité de consolider le partenariat dans le domaine agricole et des pêches, précisant que d’autres domaines d’action ont déjà été identifiés, comme l’énergie, l’industrie, la recherche scientifique et technologique, la formation professionnelle et le tourisme, qui constituent des secteurs prometteurs pour renforcer davantage le partenariat bilatéral.

« Le partenariat bilatéral se développe. Il y va de l’intérêt des deux pays, car la Russie est un acteur qui joue un rôle fondamental sur la scène internationale avec de grandes potentialités économiques et le Maroc bénéficie d’une position géographique exceptionnelle qui fait du Royaume une porte d’entrée sur l’Afrique », a noté M. Bouchaara.

Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est considéré comme un acteur international dont la voix est écoutée et respectée, a affirmé le diplomate.

L’Ambassadeur a appelé, à cette occasion, à l’intensification des relations entre les acteurs économiques des deux pays en tenant compte des besoins et des contraintes des économies respectives face aux nouveaux défis imposés par la crise de la Covid-19, relevant que la tenue prochaine du Forum arabo-russe au Maroc revêt une grande importance, en ce sens qu’elle constituera une opportunité pour insister sur la nécessité de renforcer la solidarité, la concertation, la coopération régionale et internationale pour faire face collectivement aux nouveaux défis liés à la crise épidémique.

Evoquant la dynamique des relations diplomatiques entre les deux pays, l’ambassadeur a rappelé que le Maroc a participé activement au dernier Sommet Russie-Afrique en octobre dernier à Sotchi, avec une importante délégation présidée par le Chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani. Il a de même rappelé les entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, avec son homologue russe, M. Serguei Lavrov à New York lors de l’Assemblée générale des Nations Unies et leur dernier entretien téléphonique au cours duquel ils ont convenu d’approfondir le dialogue politique entre les deux pays sur les questions régionales et internationales.

La Commission mixte qui devait se tenir en avril dernier à Moscou a été reportée en raison de la pandémie, a dit le diplomate, formant le vœu qu’elle pourra se tenir dès que les circonstances le permettront.

A l’occasion de la célébration du 21ème anniversaire de l’intronisation de SM le Roi Mohammed VI, l’Ambassadeur a souligné que la Glorieuse Fête du Trône constitue une occasion chargée de profondes significations pour l’ensemble des Marocains à l’intérieur et à l’extérieur du pays, pour réaffirmer leur indéfectible attachement au Glorieux Trône Alaouite et leur constante mobilisation autour de SM le Roi pour consolider la marche résolue du Royaume vers davantage de progrès.

La communauté marocaine établie en Russie se joint ainsi à tous les Marocains pour mettre en avant les importantes réalisations accomplies dans tous les domaines sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et la forte présence du Royaume sur les scènes continentale et internationale, a dit le diplomate.

Il a souligné le rôle de la communauté marocaine établie en Russie et russe établie au Maroc dans le rapprochement entre les deux pays, affirmant que la communauté marocaine en Russie est exemplaire puisqu’elle est constituée de ressortissants marocains installés en Russie depuis plusieurs décennies, en plus d’environ 3000 étudiants qui, comme plusieurs milliers d’étudiants par le passé, rentreront au pays à l’issue de leur formation en ayant une meilleure connaissance des moyens de rapprochement entre les deux pays.

Il a rappelé que plusieurs membres de la communauté russe établie au Maroc, qui ont rejoint le Royaume au début du 20ème siècle à l’occasion des bouleversements historiques qu’avait connu la Russie, ont participé activement au développement du Maroc à l’époque, notamment dans les domaines des infrastructures, contribuant à une histoire riche qui illustre parfaitement un des socles des relations bilatérales, en l’occurrence l’élément humain et l’amitié sincère et séculaire qui unit les deux pays.