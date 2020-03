Samira Oubella, l’exemple parfait de la femme forte et engagée au service d’une cause noble

vendredi, 6 mars, 2020 à 11:44

–Par Taoufik Saoulaji–

Rabat – Connue pour son sang-froid, son audace, son militantisme en faveur de la cause de la femme rurale et pour ses initiatives humanitaires au douar Tinzirt (commune de Taghjijt, province de Guelmim), l’actrice associative, Samira Oubella, est l’exemple parfait de la femme forte et engagée au service d’une cause noble.

Samira s’est engagée en 2009 dans la vie associative à travers le volontariat et le dévouement pour la cause féminine particulièrement de la femme rurale. Membre très active de l’Association “Dignité des femmes pour le développement et la solidarité” et de la coopérative “Femmes des oasis”, Samira s’est imposée en tant que femme capable de concilier entre sa lutte associative, son activité sportive et ses devoirs familiaux.

À propos de son implication dans l’organisation et l’encadrement des sportifs, Samira, qui a quitté l’école au collège, explique que ce déclic est survenu lorsque la Caravane nationale du sport pour tous a fait escale fin janvier 2017 à la commune de Taghjijt, dans le cadre de sa tournée dans certaines provinces du sud du Royaume. C’était la première fois qu’elle rencontre l’ancienne championne du monde, Nezha Bidouane, présidente de l’Association “Femmes, réalisations et valeurs”.

Samira a ajouté, dans un entretien à la MAP, que la première action associative s’est déroulée dans une maison des jeunes à Taghjijt où la situation de la femme ne lui permettait pas de pratiquer le sport, mais grâce à l’aura de Nezha Bidouane et à la popularité dont elle jouissait, l’association a pu réaliser de grands progrès sur les mentalités et tordre le cou à certains stéréotypes sur les femmes.

Samira considère le volontariat comme un mode de vie, notant toutefois que l’intégration des femmes dans le travail bénévole nécessite des efforts considérables pour surmonter les obstacles, et qu'”il n’y a pas de développement sans la participation des femmes du village”.

L’actrice associative a pu compter sur les encouragements de son entourage pour la création en 2015 de l’Association “Dignité des femmes pour le développement et la solidarité”, en particulier son père, son mari et son oncle. Ce dernier, connu pour son dévouement pour l’action associative, a passé le flambeau à Samira qui milite, depuis des années, pour l’insertion de la femme du douar dans plusieurs domaines et la promotion du rôle de la femme au service du douar, de la commune et la région.

En 2017, l’association, que Samira préside, a initié l’organisation de la première édition du forum “Femmes pionnières dans le monde rural” à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme, question de rendre hommage aux femmes qui ont réussi dans leur carrière et leur vie de famille.

L’année suivante, Samira a insisté pour que la Caravane nationale du sport pour tous fasse escale à “Tinzirt”, douar où elle vit. “C’est une belle chose que de faire sortir les filles et les femmes de leurs foyers et d’avoir la possibilité de pratiquer le sport en plein air, chacune selon ses capacités et son énergie, a relevé Samira, ajoutant que ces femmes, à travers ces petits gestes, contribuent à la diffusion de la culture du sport pour tous”.

“Mes filles et moi ne participons pas seulement à ces activités, mais nous prenons part à l’encadrement et à l’animation des ateliers sportifs”, poursuit Samira, mettant en avant son expérience accumulée lors des sessions de formation l’animation et le coaching des sportifs effectuées au Maroc et à l’étranger.

“Aujourd’hui des dizaines de femmes pratiquent le sport essentiellement la marche”, a confié Samira fière de l’ensemble des actions menées dans ce sens. Elle a, par ailleurs, déploré l’absence d’une salle multi-sports à Taghjijt, soulignant la nécessité de fournir des infrastructures sportives afin de conférer aux femmes leur droit constitutionnel de pratiquer le sport.

Comme le veut la coutume, l’association “Dignité des femmes pour le développement et la solidarité” organisera, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme, la quatrième édition du forum “Femmes pionnières dans le monde rural”, qui s’étend sur trois jours et comprend des activités culturelles et sportives, une exposition de produits du terroir et des séances de formation pour les filles et les femmes. Un hommage sera également rendu aux femmes exemplaires de la région notamment celles membres de la coopérative “Femmes des oasis”.

L’objectif de la création de la coopérative “Femmes des oasis” est de permettre aux femmes d’avoir une autonomie financière, en particulier les veuves et les femmes divorcées qui n’ont ni revenu ni soutien de la famille, a rappelé Samira, martelant sa ferme conviction “qu’il n’y a pas de véritable développement sans la participation des femmes”.