Le sommet arabe souligne l’importance majeure de la réforme et du développement de la Ligue arabe

mercredi, 2 novembre, 2022 à 19:11

Alger – Le sommet arabe a mis l’accent, mercredi à Alger, sur l’importance majeure que revêt le processus de la réforme et du développement de la Ligue arabe afin de garantir les intérêts vitaux des pays membres et de préserver la paix et la sécurité dans le monde arabe.

Cette réforme a pour finalité de répondre aux exigences arabes dans le contexte actuel et d’accompagner les évolutions qui prévalent aux niveaux régional et international, a précisé le Sommet arabe dans sa déclaration publiée au terme des travaux de sa 31ème session.

L’organisation panarabe a insisté dans ce cadre sur la nécessité de se pencher sur l’évaluation globale de ce chantier dans le but de son parachèvement, précisant que la commission chargée de cette question va reprendre ses réunions afin d’élaborer un rapport exhaustif sur la réforme et le développement de cette institution pour le présenter ensuite devant le prochain conseil de la Ligue arabe.

Elle a également mis en exergue l’importance de consolider la dimension populaire de l’action arabe commune et d’activer le rôle de cette organisation dans le règlement des différends, notant la nécessité d’adopter une approche de prévention des crises.

La Déclaration a ensuite appelé à renforcer la place des jeunes et de l’innovation dans l’action arabe, notant qu’un fonds a été créé dans ce sens pour soutenir et accompagner les porteurs de projets issus de tous les pays arabes outre la mise en place d’un hub incubateur arabe au profit de ces jeunes entrepreneurs et de l’organisation d’un prix arabe pour les projets de développement durable.