Suisse: Le monde des arts prépare son déconfinement avec des concepts de protection

mercredi, 3 juin, 2020 à 12:03

Par Taoufik El Bouchtaoui

Genève – Ils ont été les premiers à devoir baisser le rideau à la mi-mars et seront les derniers à pouvoir le relever, théoriquement samedi 6 juin, date de la dernière étape de déconfinement en Suisse, les arts helvétiques préparent leur retour avec des mesures sanitaires adaptées aux circonstances.

Depuis le début du semi-confinement décrété par la confédération pour juguler la propagation du coronavirus, toute la filière des arts est en berne, prônant tantôt la provisoire mutation numérique, tantôt la résilience ou le recul pour mieux sauter, alors que la fermeture des lieux de culture, des salles de théâtre, des musées, des galeries et des cinémas, suivie de l’annulation des festivals d’été, a eu un effet dévastateur sur la branche.

Pour préparer au mieux le terrain à la reprise des activités, trois organisations des arts de la scène ont élaboré un concept de protection conforme aux directives de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans le cadre du Covid-19.

L’Union des théâtres suisses (UTS), l’Association Suisse des Techniciens de Théâtre et de Spectacle (svtb-astt) et l’Association Suisse des Orchestres Professionnels (orchester.ch), sont à l’origine de ce concept présenté récemment.

Le concept se veut modulable, chaque institution, qu’il s’agisse d’un organisateur de concert, de théâtre ou autre pouvant adapter les conseils à ses besoins. Il est également adaptable à l’évolution de l’épidémie, indiquent les trois organisations dans leur communiqué.

Pour élaborer ce concept, elles ont mis sur pied un groupe spécialisé qui a travaillé avec des spécialistes et des médecins du travail. Toutes les situations ont été imaginées, de la formation d’aérosols et de gouttelettes lorsque l’on joue de la musique, chante ou parle, à la position du simple spectateur dans la salle.

Pour autant que la règle de distanciation sociale soit respectée, le public ne devrait pas être obligé de porter un masque. Des masques doivent toutefois être mis à sa disposition. La responsabilité individuelle prévaut, indique le rapport détaillé. Tout rassemblement devant le lieu du spectacle, devant la billetterie ou dans le foyer du théâtre par exemple doit être évité.

Dans une salle fermée, l’occupation des sièges peut fortement varier en fonction des mesures choisies. Si on devait se tenir aux deux mètres de distance prescrits par l’OFSP, les sièges ne seraient occupés qu’à 25%.

Mais comme dans les salles de spectacle, les gens sont assis tout du long à la même place, regardent dans la même direction et ne parlent pas trop entre eux, la distance de précaution peut être réduite à moins de deux mètres. On peut alors imaginer une capacité de 70% sans obligation absolue de porter un masque, mais avec une obligation du masque, la salle pourrait être remplie complètement, rapporte la télévision publique suisse RTS.

Chaque institution doit s’assurer que ces mesures de protection générales sont connues et toutes doivent donc adopter des mesures techniques et organisationnelles en conséquence.

S’il n’est pas possible de se conformer en tout temps aux prescriptions et aux règles générales d’hygiène de la Confédération, des mesures supplémentaires sont proposées par ces organisations afin d’assurer la plus grande sécurité possible.

Dans le domaine des arts de spectacle, l’organisation des répétitions s’annonce d’ores et déjà compliquée. Les comédiens doivent par exemple éviter tout contact corporel entre eux. Du côté des danseurs, si la distance de 2 mètres ne peut pas être respectée, la proximité ne doit pas durer plus de 5 minutes. Les orchestres devront quant à eux installer une paroi de plexiglas entre le piano et les instruments à vent. Dans la pratique, ces conditions rendent le travail des acteurs culturels très compliqué, voire, selon eux, impossible.

Dans ce contexte, plusieurs institutions culturelles ont choisi d’attendre le mois de septembre pour se lancer dans une nouvelle programmation, au lieu de rouvrir face à une salle à moitié vide.