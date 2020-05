Le volontariat durant Ramadan : Quand les valeurs de solidarité se raffermissent en temps de Covid-19

jeudi, 7 mai, 2020 à 11:17

Par -Mohamed Id Semouh-

Rabat – Si l’incertitude et l’expectative dominent en ces temps la scène mondiale à cause de la nouvelle réalité qui est la pandémie du coronavirus (Covid-19), les valeurs de solidarité elles sont restées un trait distinctif des mesures entreprises en vue de contrecarrer les conséquences psychologiques et socio-économiques de cette maladie.

Parce que le lancement des activités à caractère bénévole durant le mois sacré de Ramadan est une tradition chez les Marocains, sa coïncidence avec la pandémie a favorisé l’émergence d’un nouveau bénévolat en harmonie avec cette nouvelle situation que vit la société.

Cette année le mois sacré de Ramadan a un goût particulier marqué par une nouvelle solidarité encadrée par les mesures sanitaires adoptées par le gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus.

En guise de compensation, des aides financières ont été consacrées à une multitude de personnes oeuvrant dans le secteur formel et autres, qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans revenu.

Cette “effervescence” solidaire durant le mois sacré s’affirme à travers l’opération Ramadan d’aide alimentaire menée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité. Au vu de ce contexte inédit et conformément aux directives de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, la Fondation a opéré un renforcement des moyens afin d’élargir la couverture des foyers bénéficiaires du soutien alimentaire.

Ainsi l’effectif global a été augmenté à 600.000 foyers (soit 100.000 foyers supplémentaires par rapport à l’édition précédente).

Si ces mesures préventives, renforcées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ont obligé les acteurs civils à se passer des opérations solidaires d’Iftar, les associations se sont mobilisées et ont concentré leurs efforts dans des activités, plus conformes à la situation actuelle.

Dans ce cadre solidaire, l’association “Afra” pour le développement et la coopération s’est lancée dans des activités ayant pour but d’alléger les dépenses des familles dans le besoin dans la région de Sidi Ifni, à travers la prise en charge des factures d’électricité pour les habitants des douars de la province, en plus de la distribution de paniers alimentaires.

Quatre-vingt familles ont pu bénéficier de la prise en charge des factures d’électricité. Cette initiative s’inscrit dans l’élan de solidarité national pour endiguer l’impact de la pandémie du Covid-19, a expliqué à la MAP le président d’Afra, Taoufik Bousaboun, soulignant que la distribution des paniers alimentaires est une des activités principales de l’association.

Pour encourager la créativité en ces temps de confinement, l’association a lancé un concours de récitation du Saint Coran, de poésie, d’arts plastiques et des nouvelles au profit des élèves et étudiants de la commune rurale dans la province de Sidi Ifni, a-t-il ajouté.

L’association “Tibo Maroc”, qui intervient dans le domaine du sport comme moyen d’éducation et de développement des habiletés motrices chez les enfants, a pour sa part lancé l’initiative “Ma santé dans mon sport”.

Cette initiative sportive a pour but de contourner les répercussions de la pandémie sur la suspension des activités sportives.

Avec des capsules ciblant 4.000 familles, cette démarche se veut un appel à l’adoption d’un mode de vie sain et actif durant la période du confinement et ce, via un programme d’entraînement physique, des conseils de nutrition et des mesures préventives à adopter pour se protéger du Covid-19, a déclaré le président de l’association, Mohamed Amine Zeryat.

Si les premiers moments de prise de conscience collective vis-à-vis d’une nouvelle menace ont donné lieu à une frénésie d’achat dans les différents coins du monde, la suite des événements a confirmé que la solidarité et l’entraide sont les seules solutions à cette pandémie.

À cet égard, le professeur en philosophie à la faculté des lettres et sciences humaines de Marrakech, Lahssen Tafraout a signalé que le mois de Ramadan marqué cette année par la pandémie du coronavirus a valorisé de plus l’esprit de solidarité au sein de la société.

Cette pandémie est une occasion pour renforcer l’éducation et la culture de propreté et de prévention dans la société, vu que la mémoire de cette nouvelle génération ne lui permet pas d’interagir avec des catastrophes de cette ampleur, a relevé le professeur universitaire, notant que l’élan de solidarité a dépassé l’individu pour toucher la collectivité.

Passant de l’étude des données à l’exploration des possibilités de l’avenir, les discours actuels se centrent sur les leçons à tirer de cette crise sanitaire, dans la gestion des politiques économiques, le système de santé et les problèmes liés aux structures sociales.

Devant la possibilité de voir l’émergence de valeurs collectives, des thèses ont surgi, traitant des questions liées aux probables transformations du système social et de l’après Covid-19.