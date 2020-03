Zineb El Barouri, une entraîneuse qui rêve de gloire avec la sélection nationale féminine

dimanche, 8 mars, 2020 à 12:25

–Par Mohamed Al-Amine Ikhibi–

Rabat – A la tête de la sélection nationale des moins de 15ans, la technicienne marocaine Zineb El Barouri ambitionne, grâce à sa fougue, sa passion et sa détermination, d’apporter sa pierre à l’édifice du développement du football féminin national.

Dès son jeune âge, Zineb s’est passionnée pour le football en se prêtant à des dribbles aux côtés de ses voisins du quartier, une passion qui a forgé sa personnalité faisant d’elle une des meilleures joueuses du sport le plus populaire du Royaume.

La joueuse a confié, dans un entretien à la MAP, que le soutien et les encouragements constants de sa mère ont été des catalyseurs pour la poursuite de la pratique du football avant de faire ses premiers pas dans plusieurs clubs notamment l’équipe espoir de l’Olympic de Safi et l’Association Amjad Taroudant, le Raja Ait Azza, le Wydad de Safi, le Difaâ d’El Jadida et Hilal de Témara.

Parallèlement à sa carrière footballistique, la joueuse de milieu de terrain était déterminée à poursuivre ses études, décrochant une licence professionnelle option économie des entreprises. Diplôme en poche, Zineb poursuit ses études de Master en gestion et gouvernance sportive à l’Institut royal de formation des cadres.

La natif de Safi a pris d’assaut le monde de l’entraînement, après avoir décroché sa licence d’entraîneuse B de la Confédération africaine de football. Fraîchement entraîneuse, elle s’est engagée dans le projet de développement du football féminin en prenant la tête de la sélection nationale féminine des moins de 15 ans.

Zineb estime que la formation est cruciale dans le développement du niveau du football féminin, notant que confère une identité marocaine à cette formation doit reposer principalement sur stratégie intelligente pour s’armer notamment face aux équipes africaines qui s’appuient sur la force athlétique.

La technicienne marocaine, qui participe régulièrement aux sessions de formation tenues au Maroc et à l’étranger, a souligné que les études joue un rôle essentiel dans le côté pratique, estimant que le joueur comme le formateur doit constamment se former pour développer ses facultés et ses compétences professionnelles.

Elle a, dans ce sens, invité toutes les filles qui souhaitent pratiquer le ballon rond dans le haut niveau à concilier entre les études et la pratique sportive tout en s’armant de confiance en leur capacité.

Par ailleurs, elle a souligné que le niveau du football féminin a connu une évolution significative par rapport aux années précédentes à travers l’amélioration des conditions de la pratique grâce au développement des infrastructures sportives et la formation des cadres et des joueuses.

La création d’une Ligue nationale de football féminin a eu un impact positif sur la pratique dans toutes les catégories d’âge conformément aux aspirations de la Fédération royale marocaine de football. Le sacre des Lionnes de l’Atlas, qui ont remporté à Tunis le tournoi de l’Union nord-africaine, est le premier fruit de ce grand chantier qu’est le développement du football féminin, a-t-elle conclu.