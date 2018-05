Arrivée en Espagne d’Imams et Morchidates marocains pour assurer l’encadrement religieux des MRE durant le Ramadan

mercredi, 16 mai, 2018 à 18:29

Madrid – Une délégation de 50 Imams et Morchidates marocains est arrivée mercredi à Madrid pour officier aux prières et animer des conférences dans plusieurs mosquées et lieux du culte islamique en Espagne à l’occasion du mois sacré de Ramadan.