La cohérence, la spécificité et la modernité sociale du projet de société mis en œuvre par le Maroc au centre d’une semaine d’échange en Autriche

lundi, 27 février, 2023 à 21:18

Vienne – L’association Moroccan Millenium Leaders a organisé, en partenariat avec Young Professionnal Network et avec le soutien de l’Ambassade du Royaume du Maroc en Autriche et du bureau autrichien de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, un programme d’échange d’une semaine (19-25 Février) à Vienne, qui a connu la participation d’une délégation de jeunes marocains.

Cette délégation a pris part à de nombreuses rencontres avec différents représentants d’institutions (Parlement, ministère des Affaires étrangères, Fondations et think tank) et des échanges avec la jeunesse autrichienne engagée en politique et dans la société civile en vue d’approfondir les relations entre le Maroc et l’Autriche.

A l’occasion de cet échange, une conférence organisée en partenariat avec l’Académie Diplomatique de Vienne, sous le thème “Coexistence among Civilisations: Successful models”, a eu lieu avec la participation effective d’André Azoulay, Conseiller de SM le Roi, accompagné également par Nawal El Moutawakel, championne olympique et ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports et membre du Comité International Olympique, et Nadia Bouaida, présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger à la Chambre des Représentants.

Cet évènement, qui a vu la participation de personnalités autrichiennes de haut niveau, à savoir, Claudia Plakolm, Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, Nico Marchetti, membre du Parlement autrichien et Président du Groupe d’amitié parlementaire Afrique du Nord & Autriche, Heinz Fassmann, président de l’Académie autrichienne des Sciences et ancien ministre des Sciences et de l’Education, Martina Schubert, directrice adjointe de l’École d’études internationales de Vienne, et Ebrahim Ivo Radwan, entrepreneur & initiateur Jeunes Professionnels Autrichiens, a été l’occasion de mettre en exergue la singularité du modèle marocain de coexistence, basé sur les valeurs de paix et de vivre-ensemble.

Tous les intervenants de la partie autrichienne ont convenu que le Maroc est vivement engagé dans la promotion du dialogue civilisationnel, mais également est un acteur qui agit dans le concret pour la mise en valeur de son modèle jugé ‘’unique et porteur d’espoir’’.

Au cours de cette conférence et au fil d’une intervention de plus d’une heure, le Conseiller de SM le Roi a mis en relief ‘’la cohérence, la spécificité et la modernité sociale du projet de société mis en œuvre par le Maroc’’.

“Un projet dont nos partenaires seraient bien inspirés de prendre la juste mesure, avec raison et objectivité, s’agissant notamment de la place faite au pluralisme de toutes ses diversités et à la richesse de sa complexité’’, a-t-il souligné en rappelant que le Maroc fête en cette fin du mois de février 2023, le 240ème anniversaire de l’établissement de ses relations diplomatiques avec l’Autriche (28 février 1783).

Se félicitant de la visite officielle au Maroc du Chancelier d’Autriche Karl Nehammer (du 27 Février au 01 Mars), M. Azoulay a mis en perspective la ‘’profondeur historique du contrat de confiance et de respect mutuel entre les civilisations marocaines et autrichiennes qui, il y a plus de 2 siècles, faisaient déjà autorités sur la scène internationale’’.

‘’Autorité qui connaît aujourd’hui un autre momentum et une nouvelle actualité quand Vienne et les institutions qui y siègent font le choix pendant toute une semaine de prêter l’oreille à ce que le Maroc, fort du leadership spirituel et temporel incarné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sait dire et proposer aux autres dans l’espace européen, méditerranéen et sur le continent africain’’, a souligné le Conseiller de SM le Roi, en rappelant que le Maroc est le seul pays au monde dont la Constitution mentionne et écrit dans son préambule que la Nation et le Peuple Marocains d’aujourd’hui sont le fruit des apports et de l’addition des civilisations qui y ont fait souche, à savoir les civilisations amazigh, juive et arabo-musulmane.

Mme El Moutawakil a ensuite, souligné le rôle vital que joue la femme dans la société marocaine, à travers le sport et la politique, tout en partageant son engagement personnel autour des initiatives portées par la jeunesse et sa mobilisation continue à hisser toujours avec honneur et fierté, l’expérience marocaine dans le concert des nations.

Quant à la députée Nadia Bouadia, elle a réaffirmé, de manière vibrante et à travers ses origines sahraouies, la participation inébranlable et indivisible des provinces du sud dans l’enrichissement de l’identité marocaine.

De sa part, Marouane El Idrissi, Président de l’association Moroccan Millenium Leaders, a appelé à reconnaître, préserver et transmettre les valeurs d’un Maroc riche par son identité plurielle, mais a également mis en relief la nécessité pour la jeunesse de participer dans ce type de programmes d’échange qui ambitionnent de rapprocher et réconcilier les civilisations, les nations et les relations de tout bord.

Ce programme d’échange s’inscrit également dans le cadre de la célébration du 240ème anniversaire de l’établissement des relations entre le Royaume du Maroc et la République d’Autriche.