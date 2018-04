Un nouveau contrat social est devenu impératif pour accompagner la dynamique en cours au Maroc

jeudi, 26 avril, 2018 à 14:25

Casablanca – Il est impératif de mettre en place un nouveau contrat social pour accompagner la dynamique en cours au Maroc, et cela implique que toutes les parties prenantes doivent porter ce projet et assumer leurs responsabilités dans un esprit ”constructif et de responsabilité”, ont affirmé les participants à une rencontre organisée, jeudi à Casablanca, par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Les participants à cette rencontre, initiée par la Confédération sous le thème ‘’Quel contrat social pour le Maroc’’ ont insisté notamment sur la nécessité d’amener tous les acteurs à réfléchir avec toutes les parties prenantes sur la construction d’un contrat social national ”plus adapté à la réalité marocaine”, observant qu’il n’y aura pas de progrès économique sans progrès social et encore moins de progrès social sans progrès économique.