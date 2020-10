Accès aux CPGE : inscription exceptionnelle des élèves du 2 au 4 novembre

samedi, 24 octobre, 2020 à 19:00

Rabat – L’inscription des élèves souhaitant accéder aux classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) se déroulera exceptionnellement du 2 au 4 novembre selon les critères du mérite, à la limite des places disponibles, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Cette annonce a été faite par le ministère après expiration des délais d’inscription pour l’accès aux CPGE (centres publics) au titre de l’année 2020-2021, dans le souci de garantir plus de chances d’accès aux classes préparatoires pour tout le monde selon le principe de mérite, indique le département dans un communiqué.

La candidature aux CPGE est ouverte aux élèves ayant passé avec succès les examens du Baccalauréat session 2020 et ce, sur les deux liens mis en place à cet effet.

L’opération se déroulera du 2 au 4 novembre pour les filières des Mathématiques et physique (2 novembre), physique et sciences de l’ingénieur, technologie et sciences industrielles (3 novembre), et Économie et commerce spécialités scientifique et technologique (4 novembre).

Le dépôt du compléments des dossiers de candidature sera effectué du 9H00 à 11H00 du matin, alors que l’annonce des résultats se fera à 13H00 au niveau des centres des CPGE.