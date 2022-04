Aéroport de Ouarzazate : près de 8.500 passagers entre le 7 février et le 31 mars (ONDA)

mercredi, 27 avril, 2022 à 12:43

L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a pris part, du 19 au 22 avril à Vienne, à l’atelier sur le projet de développement d’une infrastructure réglementaire pour la sûreté radiologique et la sécurité des matières radioactives pour les pays africains.