Agadir : lancement du programme “ABRID” dédié à la promotion de l’entrepreneuriat à Souss-Massa

dimanche, 18 juin, 2023 à 12:12

Agadir – Le nouveau programme “ABRID” dédié à la promotion de l’entrepreneuriat et de l’innovation dans la région Souss-Massa a été lancé vendredi, à Agadir.

Lancé par la région Souss-Massa en partenariat avec le Centre Régional d’Investissement Souss Massa, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc Souss-Massa et la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Souss-Massa, “ABRID,” a été conçu dans le but de soutenir les porteurs de projets, les startups innovantes, les autoentrepreneurs, les TPME et les coopératives de la région Souss-Massa.

Il vise à créer un écosystème dynamique et équilibré en favorisant l’entrepreneuriat et en offrant des opportunités de croissance aux entreprises locales.

En réunissant les différents acteurs publics et privés, “ABRID” s’engage à créer une synergie et à fournir un accompagnement de qualité aux entrepreneurs de la région.

Le programme “ABRID” se compose de trois packs spécifiques, adaptés aux besoins de chaque profil d’entrepreneur.

Il s’agit de “ABRID animation” destiné aux porteurs de projets et qui offre un ensemble de programmes d’accompagnement visant à inculquer l’esprit entrepreneurial, à fournir des espaces de travail, de la formation, du conseil, du réseautage et de l’accompagnement à la levée de fonds.

Il est question aussi de “ABRID incubation” conçu pour les startups innovantes et qui offre un programme d’incubation et d’accompagnement visant à renforcer les compétences managériales, à fournir un cadre propice à l’apprentissage, à la conception et au développement de l’entreprise, ainsi que des opportunités de financement.

Il s’agit également de ‘ABRID accélération” destiné aux auto-entrepreneurs, aux TPME et aux coopératives et qui propose un programme d’accompagnement complet axé sur les volets stratégique, opérationnel et de financement, pour soutenir le développement et la croissance des entreprises.

La cérémonie de lancement de ce programme s’est déroulée en présence notamment du Wali de la Région Souss-Massa, Gouverneur de la Préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, du président de la Région de Souss-Massa, Karim Achengli, des entrepreneurs locaux, les représentants des institutions régionales, des partenaires publics et privés ainsi que des acteurs de l’écosystème entrepreneurial.