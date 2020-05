Agadir: L’eau potable et la conservation de la mémoire de la ville au centre de réunions à distance

vendredi, 29 mai, 2020 à 9:04

Agadir – L’approvisionnement de la région de Hay Mohammadi en eau potable et la conservation de la mémoire historique d’Agadir ont été au centre de deux réunions à distance, tenues récemment par la technique de la visioconférence.

Présidée par le Wali de la région de Souss-Massa, Gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, la première réunion s’est focalisée sur l’état d’avancement de l’approvisionnement de la région de “Hay Mohammadi” en eau potable, indique un communiqué publié à l’issue de ces rencontres.

Concernant la deuxième réunion, elle a été marquée par la présentation d’une étude architecturale pour l’aménagement d’une place de la mémoire d’Agadir dans l’ancien bâtiment de Bank Al-Maghrib.

Ont pris part à ces réunions, notamment, le président l’Agence du Bassin Hydraulique du Souss-Massa, le président régional de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), le Directeur général de la Régie Autonome Multi-Services d’Agadir (RAMSA), en plus de vice-présidents du Conseil de la région Souss-Massa et de la commune d’Agadir.

A rappeler que ces projets s’inscrivent dans le cadre du Programme de développement urbain d’Agadir (2020-2024), dont la cérémonie de lancement a été présidée, en février dernier, par SM le Roi Mohammed VI et qui a nécessité une enveloppe de 6 milliards de dirhams (MMDH) d’investissements.

Ce projet structurant vise la promotion du rôle de la ville d’Agadir en tant que pôle économique intégré et locomotive de toute la région.