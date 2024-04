Agadir: “Smile Train” au chevet de patients souffrant de fentes labio-palatines

mardi, 23 avril, 2024 à 17:49

Agadir – “Smile Train”, la plus grande organisation mondiale de prise en charge des fentes labio-palatines a organisé mardi à Agadir, des interventions chirurgicales au profit de dizaines de patients, dont des enfants et des bébés, souffrant de malformations faciales, notamment la fente labiale et palatine.