Des agents de voyage et des professionnels examinent les moyens de promouvoir la destination Dakhla

jeudi, 21 janvier, 2021 à 23:40

Dakhla – Une vingtaine d’agents de voyages marocains, issus de plusieurs régions du Royaume, ont fait le déplacement à Dakhla où ils ont examiné avec les professionnels locaux les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir cette destination.

Initiée par la Fédération nationale des associations des agences de voyages du Maroc (FNAAVM) et le Conseil régional du tourisme (CRT) de Dakhla Oued-Eddahab, cette visite de trois jours a pour but de rencontrer les professionnels locaux et définir des offres en faveur des touristes nationaux et internationaux pour la destination Dakhla.