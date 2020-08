Al-Haouz : L’incendie de la Forêt domaniale de Ghiraya maîtrisé

vendredi, 28 août, 2020 à 10:45

Marrakech – Un incendie qui s’est déclaré jeudi dans la Forêt domaniale de Ghiraya relevant de la Commune Territoriale Aghouatim, (Province d’Al-Haouz), et qui a ravagé 54 hectares de massifs forestiers, a été totalement maitrisé vendredi matin, a annoncé la Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte contre la Désertification du Haut Atlas.