Algérie : le Hirak de retour pour dénoncer le pouvoir militaire et réclamer plus de démocratie (Le Figaro)

samedi, 27 février, 2021 à 13:15

Paris – Le Hirak, ce mouvement de contestation politique et sociale, signe son retour en Algérie pour dénoncer le pouvoir militaire et réclamer plus de démocratie, écrit le journal le Figaro.