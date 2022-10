Ambassade d’Allemagne: un don en matériel et équipements à l’aéroport Mohammed V

vendredi, 28 octobre, 2022 à 19:08

Casablanca – L’Office national des aéroports (ONDA) et l’Ambassade de la république fédérale d’Allemagne ont procédé, vendredi à Nouaceur, à la signature d’une convention en vertu de laquelle la partie allemande fait un don en matériel et équipements à l’aéroport Mohammed V.

Cette convention a été signée par Habiba Laklalech, directrice générale de l’ONDA et Beatrice Haug, fonctionnaire de liaison de la Police Fédérale auprès de l’Ambassade d’Allemagne à Rabat, indique l’Office dans un communiqué.

Ce don consiste en trois équipements de sûreté de dernière génération, un couloir de contrôle de la sécurité aérienne et deux scanners de sécurité. Ces équipements de sûreté dédiés à la DGSN (la Police aux Frontières) pour l’inspection des passagers et leurs bagages cabines sont installés d’ores et déjà dans la zone transit international de l’aéroport Mohammed V.

Grâce à cette technologie de pointe, la capacité de traitement s’élève à 200 passagers par heure, fait savoir la même source, notant que le déploiement de ces équipements permet indéniablement de réduire le temps d’attente et fluidifier les circuits dans cette zone.

Tout en réunissant les atouts nécessaires pour que les passagers se sentent bien accueillis et en sécurité, ces équipements contribuent à renforcer la sécurité, à améliorer l’expérience passager et à renforcer l’efficacité et la performance opérationnelles à l’aéroport Mohammed V.

“L’ONDA et la DGSN, soucieux d’offrir une expérience voyageur dans les meilleures conditions de confort et de sûreté, œuvrent en totale synergie et demeurent particulièrement attentifs à l’amélioration de l’accueil dans les aéroports du Maroc”, conclut le communiqué.