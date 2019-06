Arrestation à Errachidia et Tinghir de trois membres d’une cellule terroriste affiliée à “Daech”

lundi, 3 juin, 2019 à 11:23

Rabat-Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a interpellé, lundi, sur la base de renseignements précis, trois membres d’une cellule terroriste affiliée à l’organisation “Daech” dans les villes d’Errachidia et Tinghir qui étaient en train de préparer des attaques terroristes dans le Royaume.

Les investigations préliminaires ont révélé que les trois extrémistes, âgés entre 26 et 28 ans, s’étaient engagés dans la propagande de Daech et de ses discours extrémistes tout en tentant de recruter et d’enrôler d’autres éléments en préparation de leur projet terroriste, indique le BCIJ dans un communiqué.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, ajoute la même source.