Arrestation à Marrakech d’un citoyen danois faisant l’objet d’un avis de recherche international pour appartenance à une bande criminelle

jeudi, 23 mai, 2019 à 16:13

Rabat-Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech a arrêté un citoyen danois de 30 ans qui faisait l’objet d’un avis de recherche international délivré par les autorités judiciaires de son pays pour appartenance présumée à une bande criminelle et coups et blessures graves dans le cadre d’un règlement de comptes entre réseaux criminels au Danemark.

Les éléments de la préfecture de police de Marrakech avaient arrêté ce ressortissant danois, le 11 mai dernier, pour son implication dans une affaire d’escroquerie, usurpation d’identité, entrée illégale au Maroc et faux et usage de faux, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que les investigations et l’opération de pointage ont révélé que le mis en cause faisait l’objet d’un avis de recherche à l’échelle internationale en vertu d’une notice rouge délivrée par Interpol depuis le 22 novembre 2018.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, selon la même source qui ajoute que les autorités danoises compétentes ont été informées de cette arrestation en attendant l’examen de la procédure d’extradition par les autorités judiciaires marocaines compétentes.

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre du renforcement des mécanismes de coopération internationale dans le domaine sécuritaire, selon le communiqué.