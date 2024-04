Augmentation des salaires des enseignants: la première tranche versée fin avril (ministère)

mardi, 16 avril, 2024 à 20:08

Rabat – Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé, mardi, que l’augmentation de 750 DH mensuelle (1ère tranche) des salaires des enseignants sera versée en même temps que les salaires du mois d’avril, avec effet rétroactif à compter de janvier 2024.

Cette opération intervient après l’achèvement de toutes les démarches et procédures nécessaires, en coordination entre les services compétents du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et du ministère de l’Économie et des Finances, précise le ministère dans un communiqué.

Cette augmentation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des accords des 10 et 26 décembre 2023 entre le gouvernement et les syndicats de l’enseignement les plus représentatifs, qui prévoient une augmentation générale des salaires de l’ensemble du personnel de l’enseignement d’un montant mensuel net de 1.500 dirhams, à verser en deux tranches (1er janvier 2024 – 1er janvier 2025), ajoute la même source.