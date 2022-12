Béni Mellal : cérémonie de prestation de serment de 49 bénévoles du Peace Corps

dimanche, 4 décembre, 2022 à 13:16

Béni Mellal – Un total de 49 nouveaux bénévoles du Peace Corps ont prêté serment, samedi à Béni Mellal, lors d’une cérémonie marquée par la présence de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Maroc, Puneet Talwar.

La cérémonie à laquelle ont pris part le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil, la directrice du Peace Corps au Maroc, Susan Dwyer, les secrétaires généraux des départements Culture et Jeunesse du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et plusieurs personnalités civiles et militaires, marque l’achèvement par les bénévoles de leurs formations linguistiques et culturelles ayant duré 11 semaines.

Les bénévoles sont désormais prêts à rejoindre leurs villes et villages d’accueil, à travers tout le Royaume, où ils effectueront leur service pour promouvoir la paix et l’amitié, et soutenir la stratégie de développement de la jeunesse du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Dans une allocution, M. Talwar a félicité les 49 nouveaux bénévoles pour leur décision audacieuse de se porter volontaires durant les deux prochaines années, rappelant que cette expérience leur permettra de se plonger au cœur d’une communauté locale marocaine, ce qui est de nature à renforcer les liens déjà forts entre les deux pays.

“Beaucoup d’entre vous ont attendu durant les deux années de la pandémie avant d’arriver au Maroc et d’entamer leur service…Merci de votre patience et de votre dévouement”, a dit le diplomate américain, avant de saluer les autorités locales de la région Béni Mellal-Khénifra, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication ainsi que le gouvernement marocain pour leur soutien permanent au programme du Peace Corps.

Pour sa part, M. El Hebil s’est dit ravi de voir Peace corps organiser sa cérémonie de prestation de serment des nouveaux bénévoles dans la région Béni Mellal-Khénifra, saluant hautement l’excellence des relations entre le Maroc et les USA basées sur un partenariat durable et une coopération multidimensionnelle.

Il a dans ce sens mis en avant la coopération distinguée liant l’Initiative Nationale pour le Développement humain (INDH) et l’USAID à travers son programme de développement dans la région +BMK-ISED+, avant de rappeler l’adhésion de la région Béni Mellal-Khénifra au programme local du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (OGP Local) dans le but d’instaurer les principes de bonne gouvernance et de transparence au sein du Conseil régional.

M. El Hebil a par la suite donné un aperçu sur les différentes potentialités agricoles, naturelles et minières de la région Béni Mellal-Khénifra dont les zones montagneuses occupent 65 pc au cœur du Maroc.

Le groupe présent au Maroc comprends actuellement le plus grand nombre de bénévoles du Peace Corps dans le monde. Le Royaume du Maroc a été l’une des premières nations à accepter d’accueillir les bénévoles, en 1963, deux ans seulement après la création du Peace Corps par le président John F. Kennedy.

Depuis, plus de 225.000 citoyens américains ont servi en tant que bénévoles du Peace Corps dans le monde entier, dont plus de 5000 au Maroc. Le Royaume reste l’une des destinations de service les plus convoitées et demandées par les bénévoles.

Ces derniers, âgés entre 21 et 60 ans, proviennent de différentes régions, reflétant ainsi la diversité des Etats-Unis d’Amérique.