Biographie de M. Aziz Mekouar, ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Chine et en Mongolie

vendredi, 20 avril, 2018 à 21:19

Rabat – M. Aziz Mekouar que SM le Roi Mohammed VI a nommé, vendredi, ambassadeur en République populaire de Chine et en Mongolie est né le 13 novembre 1950 à Fès.

Diplômé de l’Ecole des Hautes Études commerciales (HEC) de Paris, M. Mekouar a intégré le ministère des Affaires étrangères et de la coopération en 1976.

Devenu premier conseiller à l’ambassade du Maroc à Rome en 1977 et chef de mission adjoint en 1979, M. Mekouar a été représentant permanent du Maroc auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de 1999 à 2002.

Il a été également élu président du comité des finances de la FAO et président indépendant du conseil de la même organisation de 2001 à 2005.

Depuis, il est conseiller auprès de grands groupes d’entreprises marocaines et membre du conseil d’administration de Bank of Africa, filiale de le BMCE Bank of Africa.

M. Aziz Mekouar a été ambassadeur du Maroc en Angola, au Portugal, en Italie, en Albanie, auprès de l’Ordre souverain militaire de Malte et aux États-Unis.



En 2016, il a été nommé ambassadeur pour les négociations multilatérales au sein du Comité de pilotage de la COP 22. Il a été décoré de la Grande Croix de l’Ordre du mérite du Portugal, de l’Ordre militaire du Christ (Portugal) et de l’Ordre du mérite italien.

M. Mekouar est marié et père d’un enfant.