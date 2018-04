Biographie de Mustapha Mansouri, ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Arabie Saoudite

vendredi, 20 avril, 2018 à 19:47

Rabat – M. Mustapha Mansouri, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé vendredi ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite, est né le 22 août 1953 à Nador.

Titulaire d’une Maîtrise en économie à la Faculté de droit et Sciences économiques de Reims, d’un diplôme des études approfondies (DEA) à l’Université Paris X Nanterre, d’un doctorat de troisième cycle de l’Université Paris Sorbonne et d’un doctorat en sciences économiques à l’Université Mohammed V de Rabat, M. Mansouri a entamé son parcours professionnel en 1981 en tant qu’enseignant universitaire à l’Ecole nationale d’administration publique de Rabat.

Il a été président de la municipalité d’Alarroui (province de Nador), président de la région de l’Oriental et député à la Chambre des Représentants pour deux mandats successifs.

Il a également été président du groupe parlementaire Rassemblement national des indépendants (RNI) de 1993 à 1998, avant d’être nommé ministre du Transport de la Marine marchande de 1998 à 2000, ministre du Commerce, de l’industrie, de l’énergie et des mines entre 2000-2002 et ministre de l’Emploi et des Affaires sociales de 2002 à 2007.

M. Mansouri, qui était président du RNI de 2007 à 2010 et président de la Chambre des représentants entre 2007-2010, a été notamment membre du groupe de contact avec le Parlement européen, membre du Conseil d’administration de l’Agence de la promotion et du développement des préfectures et provinces du nord et du Comité de rédaction de la Revue marocaine d’administration locale et du développement.

Il est président délégué de l’Association socio-culturelle du bassin méditerranéen.