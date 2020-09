Campagne agricole 2020/2021: Un programme d’assolement sur 5,8 millions Ha des cultures d’automne

vendredi, 18 septembre, 2020 à 14:59

Rabat – Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a annoncé vendredi la mise en place d’un programme d’assolement, sur une superficie de 5,8 millions Ha, des principales cultures d’automne, et ce au titre de la campagne agricole 2020/2021.

Ce programme tient compte de la situation des disponibilités en ressources hydriques et de l’évolution des conditions climatiques de la saison d’automne, souligne le ministère dans un communiqué, sanctionnant les travaux d’une réunion du Comité stratégique du département de l’agriculture, présidée jeudi en mode visioconférence, par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêt.

Ce programme concerne les semences céréalières, les céréales, les légumineuses alimentaires, les cultures fourragères, les cultures sucrières et maraichères au niveau de toutes les régions agricoles du Maroc, précise le ministère.

Pour les cultures maraichères, le programme qui sera mis en place vise à assurer un approvisionnement normal du marché intérieur d’une part, et à répondre à l’accroissement des exportations des produits maraichers d’autre part, pour garantir l’équilibre entre l’offre et la demande en ces produits, fait savoir la même source.

La superficie maraichère totale programmée s’élève à 105.000 Ha, relève le ministère, notant que la production attendue permettra de couvrir les besoins de consommation en ces produits pour la période de janvier à mai ainsi que les exportations, notamment pour la tomate.

Concernant les prix sur le marché intérieur, l’évolution est “relativement stable” dans l’ensemble, indique le ministère, précisant que les légères hausses relatives des prix de certains produits sont “conjoncturelles”.

Ainsi, pour la tomate, la hausse observée actuellement, fléchira à partir de début octobre avec l’entrée en production de la tomate primeur provenant essentiellement de la région de Souss-Massa, explique la même source.

La mise en place de l’assolement établi sera suivie régulièrement et de près par un comité de veille pour assurer d’abord, l’approvisionnement du marché national en différents produits et également répondre à la demande d’exportation vers différentes destinations, assure le ministère.

La réunion du Comité Stratégique du département de l’agriculture, regroupant les responsables centraux, les directeurs régionaux et ceux des établissements publics sous tutelle, a été consacrée aux préparatifs de la campagne agricole 2020-2021.

La réunion a été également l’occasion de passer en revue les conditions climatiques et hydriques dans lesquelles évolue la saison agricole.