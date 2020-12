Casablanca : Interpellation d’un individu pour possession et trafic de plus de 12.500 comprimés psychotropes

mardi, 1 décembre, 2020 à 20:56

Rabat – Les éléments de la brigade antigang relevant du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont interpellé, mardi, un individu âgé de 44 ans, aux antécédents judiciaires dans des affaires de drogue, et ce pour son implication présumée dans la possession et le trafic de 12.585 comprimés psychotropes.

Le mis en cause a été interpellé lors d’une opération sécuritaire menée par la brigade antigang au quartier “Essalmia” à Casablanca, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant qu’il a été appréhendé en flagrant délit de possession d’un sac en plastique contenant 12.000 comprimés psychotropes de type “Rivotril”.

Les perquisitions menées au domicile du suspect ont permis la saisie de deux téléphones mobiles et d’une somme d’argent, soupçonnés d’être le butin de cette activité criminelle, en plus d’une voiture légère et de 585 comprimés psychotropes supplémentaires du même type, précise le communiqué.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, et ce en vue de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et révéler l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés, conclut la DGSN.