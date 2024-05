Casablanca: Journées portes ouvertes de l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé les 25 et 26 mai

mercredi, 22 mai, 2024 à 12:09

Casablanca – L’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé organise des Journées portes ouvertes les 25 et 26 mai 2024 au campus Anfa-City.

Cet évènement incontournable, organisé en collaboration avec le Centre International Mohammed VI de Simulation en Sciences de la Santé, offre une opportunité privilégiée aux futurs étudiants de découvrir les programmes d’excellence offerts par l’UM6SS, et les nombreux débouchés et possibilités de développement professionnel proposés, indique un communiqué des organisateurs.

Les JPO proposent des rencontres avec les équipes pédagogiques de l’université, outre des ateliers et des visites guidées, permettant aux visiteurs de participer à des sessions pratiques animées par des enseignants et des étudiants de l’UM6SS, détaille le communiqué.

Il s’agit d’une réelle opportunité de découvrir la vie au sein du campus, notamment les équipement de pointe, les espaces d’apprentissage et les différents aspects de la vie estudiantine.

Selon les organisateurs, le programme des visites comprendra les différentes facultés et écoles de l’Université, notamment la Faculté Mohammed VI de médecine francophone et anglophone, la Faculté Mohammed VI de médecine dentaire, la Faculté Mohammed VI de pharmacie, la Faculté Mohammed VI des Sciences infirmières et santé, l’École internationale Mohammed VI de santé publique, et l’Institut supérieur Mohammed VI de biosciences et biotechnologies.

Les visiteurs auront également l’opportunité de découvrir les résidences universitaires ainsi que les lieux et espaces de vie estudiantine, note le communiqué.

En marge des visites guidées, des ateliers seront proposés aux visiteurs, ajoutent les organisateurs, notant que ces ateliers couvriront les domaines de la médecine, médecine dentaire, pharmacie, sciences infirmières et professions de la santé et ingénierie de la santé (anatomie, gestes de premiers secours, dermocosmétologie, kinésithérapie, FABLAB, etc…)

À noter que l’UM6SS, déjà présente sur Casablanca (Anfa-City et Ligue arabe) et Rabat (Madinat Al Infante) ouvre sont troisième site à la ville de Dakhla pour la rentrée 2024-2025.

Cette ouverture est marquée avec le lancement de trois établissement, à savoir la Faculté Mohammed VI de médecine, la Faculté Mohammed VI des Sciences infirmières et des professions de la santé, et l’École supérieure Mohammed VI d’ingénieurs en sciences de la santé, conclut le communiqué.